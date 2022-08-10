Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

За її словами, найближчої ночі дощі пройдуть в північних областях, на Волині, Рівненщині, зачеплять Полтавщину, Черкащину, можливі локально на Харківщині, Луганщині. Завтра вранці - переважно у північній частині. Вдень у четвер короткочасні дощі з грозами найбільш ймовірні у західних областях, в Криму та місцями на узбережжі Запорізької області. Ввечері 11 серпня - у центральних областях, окрім Дніпропетровської, та на півночі України, окрім Сумської, на Волині, Рівненщині, в окремих районах Запоріжжя та Криму.

У решті областей - без істотних опадів. Вітер очікується північно-східний, помірний, часом може бути рвучким - до 12-14 м на сек.

Температура повітря найвищою залишається у східних областях, південній частині та на Дніпропетровщині, де очікується спека до +30+34, а місцями - до +37+40 градусів.

На решті території України вдень передбачається +21+27 градусів.

У Києві 11 серпня трохи потеплішає, впродовж дня передбачається до +26 градусів. Очікуються дощі, місцями з грозами. Більша ймовірність опадів вночі, вранці та ввечері.

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