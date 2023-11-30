Дослідження кулінарних особливостей українців: завершились зйомки гастрономічного проєкту "Тісто"
В Україні завершилися зйомки документального гастрономічного проєкту "Тісто": у фільмі розповідатимуть про унікальні українські кулінарні традиції виготовлення хліба
Про це інформує FILM.UA Group.
"Завершилися зйомки гастрономічного тревелу "Тісто". Дослідження кулінарних особливостей українців тривали близько місяця. Тепер на команду чекає важливий етап - монтаж", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що основою документального фільму стали традиції родини та національні ідеї. Команда проєкту разом із ведучими Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською подорожували Україною від Слобожанщини до Закарпаття, від Чернігівщини до Одеси. Вони спілкувалися з кулінарами, які показали свою майстерність у техніках замішування та випікання здоби.
"Це стрічка про об’єднання різних епох, свят і повсякденності, вишуканості та простоти, поглядів різних народів, про хліб та інші вироби з тіста як елемент культурного коду. (...) Глядач дізнається понад два десятки рецептів, а за допомогою відомих українських кухарів зрозуміє, якою є філософія тіста та як вона насправді всіх нас зв’язує між собою", - йдеться в описі.
Фото: facebook.com/film.ua
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