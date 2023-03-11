Netflix покаже документальний фільм з Клопотенком про борщ

Про це Клопотенко повідомив у Instagram.

У фільмі Клопотенко мандрує Україною в пошуках "секретних інгредієнтів" для борщу. Герої фільму готують страву в різних місцях України: на військовій польовій кухні, у гуцульському селі, в їдальні Чорнобильської АЕС, у львівському ресторані та в хаті пасічника поблизу кордону з Білоруссю.

Фільм є проєктом журналістки Наталки Якимович та режисера Дмитра Кочнєва. Над стрічкою також працювали оператор-постановник Євгеній Сахно та редакторка Юлія Козиряцька. Перший показ відбувся у 2020 році.

За словами Клопотенка, прем’єра на Netflix відбудеться 30 березня.