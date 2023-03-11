Netflix покаже документальний фільм з Клопотенком про борщ
На стримінговому сервісі Netflix вийде український документальний фільм "Борщ. Секретний інгредієнт" із кухарем Євгеном Клопотенком
Про це Клопотенко повідомив у Instagram.
У фільмі Клопотенко мандрує Україною в пошуках "секретних інгредієнтів" для борщу. Герої фільму готують страву в різних місцях України: на військовій польовій кухні, у гуцульському селі, в їдальні Чорнобильської АЕС, у львівському ресторані та в хаті пасічника поблизу кордону з Білоруссю.
Фільм є проєктом журналістки Наталки Якимович та режисера Дмитра Кочнєва. Над стрічкою також працювали оператор-постановник Євгеній Сахно та редакторка Юлія Козиряцька. Перший показ відбувся у 2020 році.
За словами Клопотенка, прем’єра на Netflix відбудеться 30 березня.
- Нагадаємо, в липні 2022 року культуру приготування українського борщу внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.06
Купівля 38.06Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе