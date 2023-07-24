Про це інформує ScienceAlert.

Пітер Коен і його колеги з Кембриджського альянсу охорони здоров’я та Гарвардської медичної школи в Кембриджі, замовили 57 добавок для спортсменів, щоб перевірити їх склад. На етикетках кожної добавки було написано, що вона містить одну з п’яти рослинних речовин, які мають очікувані властивості, що покращують продуктивність. Ці речовини додавалися до добавок після того, як у 2004 році було заборонено стимулятор ефедра.

"FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США, - ред.) не схвалює ці інгредієнти або будь-який інгредієнт добавки ні для ефективності, ні для безпеки до їх введення. Але інспекції FDA виявили, що виробники добавок часто не дотримуються основних стандартів виробництва, таких як встановлення ідентичності, чистоти або складу кінцевого продукту", - йдеться у статті.

За результатами їхнього дослідження, близько 40% з 57 придбаних онлайн добавок, що є досить малою вибіркою, не мали вказаної кількості заявленого складника. У половини виявили невідповідну кількість, а 12% містили заборонені речовини.

"Тільки 11 відсотків продуктів були точно марковані й було виявлено 5 різних інгредієнтів, заборонених FDA, включаючи несхвалений препарат, доступний в Росії, 3 препарати, раніше доступні в Європі, і один препарат, який ніколи не був схвалений в жодній країні", - повідомляють Коен і його колеги.

Дослідження показало, що добавки містять набагато більше стимуляторів, ніж зазначено на етикетках. Це можливо, тому що добавки регулюються як продукти, а не як ліки.

Ринок добавок швидко розвивається і випереджає регуляторів ліків. Коен каже, що в США є багато нових інгредієнтів, які не перевіряються FDA. Це створює непередбачувані ризики й потребує подальших досліджень.