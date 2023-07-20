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Кожна п’ята людина, яка безсимптомно перехворіла на COVID-19, має ген, що може захищати від інфекцій, - дослідження

20 липня, 2023 четвер
13:25
Наука covid

Глобальне дослідження, проведене Каліфорнійським університетом у Сан-Франциско (UCSF), виявило, що кожна п’ята людина, яка була безсимптомною після зараження вірусом SARS-CoV-2, несла відповідний ген

Про це інформує ScienceAlert.

З моменту спалаху смертельного коронавірусу понад три роки тому, майже 7 мільйонів людей померли від COVID-19. Однак, навіть після повторних вакцинацій, деякі люди не відчували жодних симптомів після зараження. Варіант гена імунної відповіді може пояснити це, вказуючи на шлях до більш ефективних вакцин та методів лікування.

Глобальне дослідження, проведене Каліфорнійським університетом у Сан-Франциско (UCSF), показало, що кожна п’ята людина, яка була безсимптомною після зараження SARS-CoV-2, мала варіант гена HLA-B15:01.

Невролог UCSF Джилл Холленбах та його колеги також з’ясували, що люди з HLA-B15:01, які ніколи не інфікувалися вірусом, мали імунні клітини, що реагували на фрагменти білка SARS-CoV-2. Це свідчить про те, що імунну систему активували інші інфекції. Дослідження показують, що принаймні 20% інфекцій SARS-CoV-2 є безсимптомними.

"Більшість глобальних зусиль зосереджені на важкому перебігу хвороби COVID-19. Вивчення безсимптомної інфекції дає унікальну можливість розглянути ранні імунологічні ознаки, які сприяють швидкому очищенню вірусу", - йдеться у матеріалі.

Фото: newshub.co.nz

Гени людського лейкоцитарного антигену (HLA) виробляють білки, що допомагають імунній системі. Деякі молекули HLA розташовані на поверхні клітин, де вони розпізнають і позначають іноземних загарбників, таких як віруси. Вони представляють маленькі фрагменти, щоб допомогти імунним клітинам, таким як Т-клітини-вбивці, розпізнавати інфекції або хвороби та боротися з ними.

"Якщо у вас є армія, яка здатна розпізнати ворога рано, це величезна перевага. Це як мати солдатів, які готові до бою і вже знають, що шукати, і можуть сказати за формою, що це погані хлопці", - каже Холленбах.

Деталі дослідження

Науковці аналізували генетичні дані 29 947 зареєстрованих донорів кісткового мозку, щоб визначити, чи може варіація HLA впливати на безсимптомну інфекцію SARS-CoV-2. Дані про COVID-19 були отримані з добровольчої програми на основі смартфона, у якій брали участь ці донори, відстежуючи інфекцію, симптоми та результати. З 1 428 невакцинованих донорів, які повідомили про позитивний тест на SARS-CoV-2, 136 заявили, що у них немає симптомів.

Один з ознак генетичного зв’язку полягав у тому, що 20% цих інфікованих, але безсимптомних донорів мали принаймні одну копію гена HLA-B*15:01, у порівнянні з 9% інфікованих людей з симптомами.

"Безсимптомні люди можуть дозволити нам визначити нові способи сприяння захисту від інфекції SARS-CoV-2, - каже біохімік Стефані Гра з Університету Ла Троб в Австралії, - імітуючи цей імунний "щит", який спостерігається у людей, які можуть ухилятися від COVID-19".

COVID

Фото: gettyimages

Наявність однієї копії варіанту HLA-B15:01 подвоювала шанси людини залишитися без симптомів після зараження COVID-19, а ті, хто мав дві копії, у вісім разів частіше не мали симптомів. Додатковий аналіз показав, що Т-клітини людей з HLA-B15:01, які ніколи не інфікувалися SARS-CoV-2 (з донорської крові, зібраної до пандемії), мали сильну імунну відповідь на фрагменти білка SARS-CoV-2. Ці фрагменти мали спільну генетичну послідовність з іншими сезонними коронавірусами, що викликають застуду. Їх Т-клітини могли розпізнавати різні варіанти COVID-19, включаючи Omicron.

"Таким чином, навіть якби погані хлопці змінили форму, армія все одно змогла б ідентифікувати їх за чобітьми або, можливо, татуюванням на руках. Саме так працює наша імунологічна пам'ять, щоб зберегти нас здоровими", - пояснює імунолог з Університету Північної Кароліни Данілло Аугусто.

Однак ці висновки можуть привести до нових способів боротьби з все ще руйнівною хворобою.

  • 5 травня Всесвітня організація з охорони здоров'я оголосила про закінчення пандемії COVID-19.
  • Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що за час пандемії від коронавірусу в Україні померли понад 112 тисяч людей.
  • 21 червня МОЗ закликало українців щепитися від COVID-19, аби уникнути спалаху захворювання восени.
  • 27 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про рішення скасувати карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу. За його словами, COVID-19 став для українців важким випробування, тому влада свої рішення увесь цей час спрямовувала на те, аби зберегти життя людей.
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