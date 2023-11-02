Доставляли ухилянтів до кордону на кареті швидкої допомоги: правоохоронці затримали підозрюваних

Про це пише пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що підозрювані використовували автомобіль швидкої допомоги з медичним екіпажем для прихованого перевезення ухилянтів по регіону.

"Такий "трансфер" доправляв клієнтів до кордону із сусідньою європейською країною в обхід блокпостів. У так званій "зеленці" ухилянтів зустрічав ще один учасник схеми, який переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що підозрюваними виявились двоє іноземних громадян з посвідками на тимчасове проживання в Україні та мешканець Одещини.

Вартість таких перевезень становила від 4,8 тисячі доларів з одного клієнта. Гроші підозрювані отримували на банківську картку свого спільника з південного регіону України.

Під час обшуків за місцями перебування учасників схеми вилучено:

банківські картки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;

гроші, отримані протиправним шляхом.

Наразі всім трьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.