Доставляли ухилянтів до кордону на кареті швидкої допомоги: правоохоронці затримали підозрюваних
Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримали на Одещині міжнародне угруповання, яке підозрюють у нелегальному переправлені за кордон ухилянтів на кареті швидкої допомоги
Про це пише пресцентр Служби безпеки України.
Зазначається, що підозрювані використовували автомобіль швидкої допомоги з медичним екіпажем для прихованого перевезення ухилянтів по регіону.
"Такий "трансфер" доправляв клієнтів до кордону із сусідньою європейською країною в обхід блокпостів. У так званій "зеленці" ухилянтів зустрічав ще один учасник схеми, який переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що підозрюваними виявились двоє іноземних громадян з посвідками на тимчасове проживання в Україні та мешканець Одещини.
Вартість таких перевезень становила від 4,8 тисячі доларів з одного клієнта. Гроші підозрювані отримували на банківську картку свого спільника з південного регіону України.
Під час обшуків за місцями перебування учасників схеми вилучено:
- банківські картки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;
- гроші, отримані протиправним шляхом.
Наразі всім трьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Правоохоронці розкрили масштабну схему уникнення мобілізації. У ній брали участь посадовці 9 військових комісаріатів, переважно з Києва та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та її партнери з інших регіонів України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 37.89
- EUR Купівля 39.48Продаж 40.39
- Актуальне
- Важливе