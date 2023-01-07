"Досягнути справжнього миру можна лише поборовши зло", - різдвяне привітання предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія
Син Божий переміг зло, довівши, що між темрявою і світлом не може бути єдності, що зло і добро не можуть мирно співіснувати
Про це йдеться у вітанні предстоятеля Православної Церкви України митрополита Епіфанія з Різдвом Христовим.
"Христос народився!
Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас, ваших рідних і близьких зі святом Різдва Христового!
“З нами Бог!” – лунають слова в храмах у Навечір’я Різдва. Сьогодні вони по-особливому звучать для кожного з нас. Адже впевненість у присутності Бога поруч та молитви до Нього підтримують дух наших захисників, усього нашого народу та наближають перемогу правди.
Подія Різдва Христового навчає: правда переможе, але потрібно боротися. Син Божий переміг зло, довівши, що між темрявою і світлом не може бути єдності, що зло і добро не можуть мирно співіснувати. Досягнути справжнього миру можна лише поборовши зло.
Сьогодні найтепліші молитви і побажання лунають для новітніх героїв, наших захисників і захисниць, які боронять нас ціною власних життів. Бажаю, щоби ми якомога швидше здобули перемогу і настав довгоочікуваний мир для України. А з ним повернулися всі наші співвітчизники до своїх домівок.
Зичу, щоби радість Різдва Христового сповнювала серця любов’ю до Бога та ближніх, надихаючи витримкою та стійкістю у боротьбі зі злом!
Христос народився! Славімо Його!".
- Нагадаємо, 7 січня предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній вперше проведе різдв'яну літургію у головному храмі Києво-Печерської лаври.
- Також на запланованому невдовзі священному синоді Православної церкви України буде дозволено перейти на новоюліанський календар тим парафіям, які вирішать зробити це повністю.
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