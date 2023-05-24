Довкола Сєверодонецька майже вся місцевість зайнята окупантами, - голова ВЦА Стрюк
У Сєверодонецьку накопичення російських військових немає, окупанти оселились на околицях в лісах та садових товариствах
Про це в ефірі Еспресо заявив очільник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк.
"У самому місті накопичення військових немає. До міста постійно заїздять військові, вони їдуть придбати якісь товари і досить швидко переміщуються. Місцеві кажуть, що на околицях лісиста місцевість, садові товариства майже всі зайняті особовим складом окупантів", - сказав він.
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