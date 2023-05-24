Про це в ефірі Еспресо заявив очільник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк.

"У самому місті накопичення військових немає. До міста постійно заїздять військові, вони їдуть придбати якісь товари і досить швидко переміщуються. Місцеві кажуть, що на околицях лісиста місцевість, садові товариства майже всі зайняті особовим складом окупантів", - сказав він.