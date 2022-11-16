Довженко Центр: "реорганізація" чи рейдерська атака? Іван Козленко в онлайн-проєкті "Власні назви"
16 листопада о 19:00 відбудеться двадцять другий ефір онлайн-проєкту Мирослави Барчук "Власні назви", гостем якого стане Іван Козленко, кінодослідник, колишній директор Довженко Центру
Тема програми: Довженко Центр: "реорганізація" чи рейдерська атака?
Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:
- Для чого Держкіно реорганізувати Довженко Центр? Хто режисери й виконавці? Чому це питання нацбезпеки?
- Чому українські культурні інституції, Європейська кіноакадемія, Громадська Рада самого Держкіно і профільний комітет парламенту виступили проти "реорганізації" Довженко-Центру?
- Чи вдасться відстояти одну з найстаріших і найуспішніших інституцій у сфері кіно і кіноспадщини?
Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.
"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.
Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.
Іван Козленко – кінодослідник, колишній гендиректор Національного центру Олександра Довженка.
Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).
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