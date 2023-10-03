ДП "Антонов" виготовлятиме безпілотники на базі французького дрона Aarok

Про це повідомляє La Tribune.

Угоду підписали під час візиту міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню в Україну. До Києва він приїхав з представниками приблизно 20 французьких компаній, які спеціалізуються на виробництві військової техніки (бронетехніки, артилерії, безпілотників), кібербезпеці та розмінуванні.

Після підписання угоди сторони мають визначити, де саме будуть збирати безпілотник і які французькі й українські складові для цього треба.

Довідково. Aarok — це дрон типу MALE (Moyenne Altitude et Longue Endurance — "середньої висоти і великої витривалості"). Виробник зазначає, що він може виконувати як розвідувальні, так і бойові завдання. Окрім того, завдяки витривалості та вантажопідйомності дрон можна використовувати для морського спостереження й патрулювання. Компанія-виробник зазначає, що він може бути елементом протичовнових операцій і пошуково-рятувальних місій.

Що відомо про Форум оборонних індустрій

Вперше президент України Володимир Зеленський згадав про Форум оборонних індустрій на початку серпня на конференції послів України в Ужгороді.

Під час Форуму оборонних індустрій у п'ятницю, 29 вересня, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і першого у світі флоту морських дронів. До Альянсу долучилося 38 компаній з 19 країн світу.

Перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) обʼєднав у Києві 252 компанії з понад 30 країн, які виробляють повний спектр озброєння, військової техніки та оборонних систем. Участь у заході взяли виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу – як розгалужені групи компаній, так і defence-tech стартапи.