Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Членами Альянсу оборонних індустрій вже стали 38 компаній із 19 країн, - МЗС

Членами Альянсу оборонних індустрій вже стали 38 компаній із 19 країн, - МЗС

30 вересня, 2023 субота
11:01
Світ Форум оборонних індустрій 30 вересня

У п'ятницю, 29 вересня, під час проведення Міжнародного форуму оборонних індустрій до утвореного президентом Володимиром Зеленським Альянсу оборонних індустрій долучилося 38 компаній з 19 країн світу

Про це повідомили у пресцентрі МЗС.

"В рамках форуму українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами. Йдеться про угоди та меморандуми про виготовлення дронів, ремонт та виробництво бронетехніки та боєприпасів. Серед форматів співпраці – спільне виробництво, обмін технологіями, постачання комплектуючих", - йдеться у повідомленні.

У МЗС також зазначили, що на момент закриття форуму до Альянсу оборонних індустрій долучилося 38 компаній з 19 країн.

Там додали, що долучитися до Альянсу може кожен виробник озброєння та військової техніки з різних країн світу.

Що відомо про Форум оборонних індустрій

Вперше президент України Володимир Зеленський згадав про Форум оборонних індустрій на початку серпня на конференції послів України в Ужгороді.

Вже 17 серпня він анонсував проведення восени першого Форуму оборонних індустрій, який покликаний зібрати українських та іноземних виробників зброї й дати новий безпековий імпульс для світу.

Зеленський додав, що Форум запланований, як перша фіксація досягнень оборонно-промислового комплексу України.

"Продемонструвати те, що ми вже вміємо. Розглянути те, що можемо додати до наших можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами. А також, звичайно, ми маємо дати новий безпековий імпульс для всіх у світі, хто так само як і ми, цінує свою державність і свободу. Нації мають право на захист. Будуємо арсенал вільного світу разом", - наголосив президент.

Згодом, 16 вересня, Зеленський повідомив, що вже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні цієї осені. А вже 25 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що участь у Форумі підтвердили 165 оборонних компаній з 26 країн.

У день проведення Міжнародного форму, 29 вересня, Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій, до якого можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу.

Крім того, президент наголосив, що в Україні буде заснований спеціальний оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема для розвитку воєнних виробництв та підтримки відповідної співпраці для створення нових воєнних об'єктів і програм, що потрібні для оборони й турботи про українських воїнів.  

Перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) обʼєднав у Києві 252 компанії з понад 30 країн, які виробляють повний спектр озброєння, військової техніки та оборонних систем. Форум спільно організували три міністерства Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ.

Участь у заході взяли виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу – як розгалужені групи компаній, так і defence-tech стартапи. 

Україна
МЗС
МЗС України
Війна з Росією
Економіка
Читайте також:
СУ-35
29 вересня, 2023 п'ятниця
Ворог самоліквідував російський літак Су-35 над Токмаком
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
29 вересня, 2023 п'ятниця
"Жінка йде на службу сатани". Як Арестович хотів притягнути в Україну домострой Путіна та Кабаєвої
Снаряди 155-мм
30 вересня, 2023 субота
Уже сім країн замовили боєприпаси за новою схемою закупівель ЄС, - Reuters
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
30 вересня
11:43
Дмитро Кулеба
Країни Африки зацікавлені у розміщені виробництва української зброї на своїх територіях, - Кулеба
11:36
Огляд
міжнародний огляд
Вибори у Словаччині загрожують підтримці України, а Путін домовляється з ексначальником штабу Вагнера. Акценти світових ЗМІ 30 вересня
11:20
У Криму РФ передислокує бойові катери суходолом, побоюючись атак українських дронів у морі
11:08
Ексклюзив
окупанти
Окупанти почали ставити на військовий облік 16-річних підлітків: Гайдай про мобілізацію на Луганщині
10:56
обстрілял Херсонщини
Окупанти вдарили по школі в Херсоні, - ОВА
10:50
Марк Міллі
"Ми не присягаємо перед тими, хто хоче стати диктатором": генерал США Міллі прокоментував кандидатуру Трампа на пост президента США
10:23
Оновлено
Краматорськ
Росіяни вночі завдали ракетного удару по Краматорську: поранена людина
10:20
Румунія, прапор Румунії
У Румунії радар зафіксував можливе порушення повітряного простору країни під час атаки РФ на Україну
09:59
Зеленський і Скленар
Фронт, потреби ЗСУ та гуманітарне розмінування: Зеленський зустрівся із міністром оборони Словаччини
09:47
Володимир Зеленський на Форумі оборонних індустрій
Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій
09:37
Оновлено
збитий "Шахед"
Сили ППО за ніч знищили на півдні 30 ворожих безпілотників
09:35
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ не зупинити: у DeepState прокоментували ситуацію на лінії фронту
09:21
Збройні Сили України
ВМС та ГУР провели успішну спецоперацію з евакуації двох українських десантників
09:20
Володимир Путін
Британська розвідка підтвердила плани Путіна щодо створення нових "добровольчих підрозділів"
09:00
Інтерв’ю
Військовополонений Третьяков Олексій
Військовополонений ексмер російського Чайковського: "Я їхав не вбивати українців, а вести боротьбу з представниками коаліції"
08:47
OPINION
Віталій Портников
"Новий Пригожин" для Путіна. Колонка Віталія Портникова
08:32
Ентоні Блінкен
Блінкен закликав Індію співпрацювати у розслідуванні вбивства лідера сикхів у Канаді
08:29
підводний човен Титан
У США планують зняти фільм про затонулий батискаф "Титан"
08:20
Кевін Маккарті
Маккарті закликав Сенат США відмовитися від допомоги Україні для уникнення "шатдауну"
08:07
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 13 кораблів РФ, серед них є ракетоносії
08:02
Оновлено
окупанти Маріуполь
Армія РФ втратила за добу війни 4 танки, 38 артсистем і 470 військових, - Генштаб ЗСУ
08:00
Анонс
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Ворскла
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 9-го туру
08:00
Огляд
Нові правила війни, генерал в раю і спирт для зека - 5 книг про перемогу в епоху хаосу
07:48
повітряна тривога
Російські "шахеди" атакували південь та центр України: є влучання на Вінничині
07:29
ФСБ
ФСБ підтримує розширення можливостей стеження за населенням РФ в інтернеті, – ISW
06:54
Нью-Йорк повінь
У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через сильні зливи та повені
06:37
Оновлено
війна з Росією, вибух, Росія
У Брянській області РФ пролунали вибухи
06:25
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Білий дім пильнує, щоб РФ не могла продавати нафту вище цінової стелі, - Кірбі
05:44
Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки під Бахмутом, - ISW
04:48
Снаряди 155-мм
Уже сім країн замовили боєприпаси за новою схемою закупівель ЄС, - Reuters
04:20
путін
У Росії на 20% збільшать витрати на утримання Путіна
03:52
Олаф Шольц
У Німеччині відбувся перший саміт з лідерами країн Центральної Азії: що відомо
03:24
Вірменія
Вірменія позивається проти Азербайджану до Міжнародного суду ООН
02:56
Фінляндія, допомога Україні, Руслан Стефанчук
Очільник парламенту Фінляндії отримав орден Ярослава Мудрого
01:58
Оновлено
Нагірний Карабах
З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали майже 100 тис. переселенців. Єреван обіцяє компенсацію та житло
01:31
Анатолій Трубін
Трубін провів "сухий" матч у принциповому протистоянні з "Порту"
01:06
Ільхам Алієв
"Неважко здогадатися, де ми могли зупинитися": Алієв заявив про визнання цілісності Вірменії та кінець сепаратизму в Азербайджані
00:56
Інфляція в зоні євро стала найнижчою з 2021 року
00:28
Болгарія
Мінфін Болгарії: РФ намагається зірвати перехід на євро
00:11
Росія продовжує продукувати фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 29 вересня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV