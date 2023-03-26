Про це інформує Міністерство оборони України.

Понад тисяча британських військових беруть участь у програмі з тренування українських воїнів.

"Навчання на AS90 відбувається в спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії та проводиться офіцерами та солдатами Королівського артилерійського полку", - пише пресслужба.

Повідомляється, що Британія стала першою країною, яка пожертвувала Україні західні бойові танки, подарувавши ескадрон Challenger 2 з броньованими евакуаційно-ремонтними машинами, а також батарею з восьми гармат AS90 у "високій готовності" та ще дві батареї у "різному ступені готовності".

"AS90 - це гнучка, високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу, одночасно дозволяючи йому вражати цілі на великій відстані", - наголошують в Міністерстві.

Довідково. Гаубиця AS90 - британська самохідна артилерійська установка. Розроблена і виготовлялася компанією Vickers Shipbuilding and Engineering.

Установка важить 45 тонн, озброєна гарматою калібру 155 мм і довжиною 39 калібрів.

Основним користувачем є сухопутні війська Великої Британії. Ліцензійне виробництво башт налагоджене у Польщі для САУ AHS Krab.