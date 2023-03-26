Друга група артилеристів з України завершує навчання на 155-мм САУ в Британії
Станом на 26 березня друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм самохідних артилерійських установках AS90 у Великій Британії
Про це інформує Міністерство оборони України.
Понад тисяча британських військових беруть участь у програмі з тренування українських воїнів.
"Навчання на AS90 відбувається в спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії та проводиться офіцерами та солдатами Королівського артилерійського полку", - пише пресслужба.
Повідомляється, що Британія стала першою країною, яка пожертвувала Україні західні бойові танки, подарувавши ескадрон Challenger 2 з броньованими евакуаційно-ремонтними машинами, а також батарею з восьми гармат AS90 у "високій готовності" та ще дві батареї у "різному ступені готовності".
"AS90 - це гнучка, високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу, одночасно дозволяючи йому вражати цілі на великій відстані", - наголошують в Міністерстві.
Довідково. Гаубиця AS90 - британська самохідна артилерійська установка. Розроблена і виготовлялася компанією Vickers Shipbuilding and Engineering.
Установка важить 45 тонн, озброєна гарматою калібру 155 мм і довжиною 39 калібрів.
Основним користувачем є сухопутні війська Великої Британії. Ліцензійне виробництво башт налагоджене у Польщі для САУ AHS Krab.
- 15 січня 2023 року уряд Британії повідомив, що в новому пакеті військової допомоги, крім танків 14 Challenger 2, Україні передадуть 30 самохідних артилерійських установок AS90.
- 6 лютого група українських військовослужбовців прибула до Великої Британії, де навчатиметься на самохідній артилерійській установці AS90.
- У рамках угоди зі Швецією британська армія отримає сучасні самохідні артилерійські установки замість тих, які надала Україні - артсистем AS90.
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