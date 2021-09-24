Другий день поспіль: дев’ять регіонів України мають показники "помаранчевої" зони карантину
Станом на 24 вересня Київ та ще вісім регіонів другий день поспіль мають показники "помаранчевої" зони карантину
Про це свідчать дані МОЗ.
Наразі всі області України перебувають у "жовтій" зоні адаптивного карантину.
У свою чергу, показники "помаранчевої" зони мають такі області:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Київська;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Черкаська.
Також подібна динаміка спостерігається в Києві.
У МОЗ повідомляють, що в цих регіонах перевищено показники рівня захворюваності коронавірусом. Найгірша ситуація наразі в Луганській (411), Харківській (262) та Херсонській (218) області.
При цьому, норма рівня захворюваності на COVID-19 має становити менш як 75 на 100 тис. населення.
Також у деяких регіонах погані показники динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Ситуація є найбільш нестабільною в Черкаській області (147,1%).
Зазначається, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання повинна складати не більше ніж 50%.
- Нагадаємо, 23 вересня в Україні зафіксовано 9058 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 849, медпрацівників – 137).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.52
Купівля 26.52Продаж 26.76
-
EUR
Купівля 31.03Продаж 31.43
- Актуальне
- Важливе