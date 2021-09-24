Другий день поспіль: дев’ять регіонів України мають показники "помаранчевої" зони карантину

Про це свідчать дані МОЗ.

Наразі всі області України перебувають у "жовтій" зоні адаптивного карантину.

У свою чергу, показники "помаранчевої" зони мають такі області:

Дніпропетровська;

Донецька;

Київська;

Луганська;

Миколаївська;

Харківська;

Херсонська;

Черкаська.

Також подібна динаміка спостерігається в Києві.

У МОЗ повідомляють, що в цих регіонах перевищено показники рівня захворюваності коронавірусом. Найгірша ситуація наразі в Луганській (411), Харківській (262) та Херсонській (218) області.

При цьому, норма рівня захворюваності на COVID-19 має становити менш як 75 на 100 тис. населення.

Також у деяких регіонах погані показники динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Ситуація є найбільш нестабільною в Черкаській області (147,1%).

Зазначається, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання повинна складати не більше ніж 50%.



Нагадаємо, 23 вересня в Україні зафіксовано 9058 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 849, медпрацівників – 137).

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