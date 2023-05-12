Другий найбільший у світі виробник алкоголю йде з російського ринку
Виробник алкоголю Pernod Ricard заявив, що припиняє усі операції в Росії
Про це повідомляє MarketWatch.
Французький виробник напоїв заявляє, що повністю припинить свою роботу в Росії у найближчі місяці. Наприкінці квітня компанія припинила експорт своїх міжнародних брендів у РФ.
"Ми оцінюємо, як адаптувати нашу місцеву організацію у світлі цих рішень, повністю дотримуючись усіх місцевих правових норм", — йдеться в заяві компанії.
Pernod Ricard є другим найбільшим у світі виробником алкоголю.
- Дефіцит бюджету Росії за перші чотири місяці цього року склав 3,4 трлн рублів - на весь рік дефіцит був запланований на рівні трохи менше 3 трлн рублів.
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