Другий найбільший у світі виробник алкоголю йде з російського ринку

Про це повідомляє MarketWatch.

Французький виробник напоїв заявляє, що повністю припинить свою роботу в Росії у найближчі місяці. Наприкінці квітня компанія припинила експорт своїх міжнародних брендів у РФ.

"Ми оцінюємо, як адаптувати нашу місцеву організацію у світлі цих рішень, повністю дотримуючись усіх місцевих правових норм", — йдеться в заяві компанії.

Pernod Ricard є другим найбільшим у світі виробником алкоголю.