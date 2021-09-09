Другий транш МВФ може становити $700 млн, - Шевченко
Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що місія Міжнародного валютного фонду очікується у вересні
Про це він сказав на брифінгу, передає LB.ua.
"Ми сподіваємося на місію МВФ вже у вересні. До питань, які допомагають прогресу в відносинах з МВФ, відносяться зміни до закону про Національний банк, які було підтримано в першому читанні", - розказав Шевченко.
Він назав приблизну суму траншу.
"За планом, другий транш має становити 500 млн спеціальних прав запозичення, це приблизно $700 млн. Сума може бути більшою. Детальніше - після дискусії з фондом", - додав голова НБУ.
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