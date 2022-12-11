"Дружини скандалять через соцвиплати". У ГУР сказали, як родичі військових РФ хочуть "заробити"
Навіть якщо військовий РФ одружений вдруге чи втретє, колишні дружини також оформлюють соцвиплати на дітей
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
"Толику 50 тисяч оформили через тебе. До Нового року губернатор дав всім неповнолітнім дітям мобілізованих по 50 тисяч. Я пішла оформлювати, поїхала передучора, ці 50 тисяч – там скандал у соцзахисті: приперлися перші дружини, другі дружини, а він вже третій раз одружений – всі на дітей отримують виплати, сваряться, дурдом там", – розповіла дружина російського солдата.
Коли вона запитала у чоловіка, коли "все це" закінчиться, маючи на увазі війну в Україні, той їй відповів: "Напевно, ніколи".
- У ГУР МО повідомили, що у російській армії є велика кількість відмовників і їх репресують - вони сидять "на підвалах", часом справа доходить до розстрілів
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