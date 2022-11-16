ДСНС зафіксувала 130 пожеж за 15 листопада, є загиблі

Про це ДСНС інформує в твіттер.

Станом на 16 листопада ДСНС зафіксувала 130 пожеж, що сталися з минулу добу. Відомо, що 59 із них сталися в приватних помешканнях. Служба свідчить про 5 загиблих та 9 постраждалих людей.

У пресслужбі ДСНС наголошують, що такі події - наслідок недотримання пожежної безпеки.

На сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій нагадують про перелік порад, які можуть убезпечити від виникнення пожежі, ознайомитися можна за посиланням.

11 листопада у квартирі житлового будинку Ужгорода сталася пожежа, унаслідок цього загинула людина, ще троє отримали травми, в тому числі й дитина.

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