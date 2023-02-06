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ДТЕК попередив про можливі зміни в графіках відключень на Дніпропетровщині та в Києві

6 лютого, 2023 понедiлок
18:59
Суспільство електроенергія

У графіках відключень електроенергії в Дніпропетровській області та в Києві можливі зміни у зв'язку із суттєвим похолоданням

Про це повідомили в ДТЕК.

"Найближчим часом ситуація з графіками у Києві може змінитись, оскільки насуваються морози, які призводять до аварій на мережах", - ідеться в повідомленні компанії в чат-боті "Київські електромережі".

Аналогічне повідомлення, яке стосується Дніпропетровської області, було опубліковано в ДТЕК "Дніпровські електромережі".

При цьому в ДТЕК не уточнюють, яким чином зміняться графіки. Користувачам радять стежити за новинами компанії на її офіційному Telegram-каналі.

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