Про це повідомили в ДТЕК.

"Найближчим часом ситуація з графіками у Києві може змінитись, оскільки насуваються морози, які призводять до аварій на мережах", - ідеться в повідомленні компанії в чат-боті "Київські електромережі".

Аналогічне повідомлення, яке стосується Дніпропетровської області, було опубліковано в ДТЕК "Дніпровські електромережі".

При цьому в ДТЕК не уточнюють, яким чином зміняться графіки. Користувачам радять стежити за новинами компанії на її офіційному Telegram-каналі.