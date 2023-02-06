ДТЕК попередив про можливі зміни в графіках відключень на Дніпропетровщині та в Києві
У графіках відключень електроенергії в Дніпропетровській області та в Києві можливі зміни у зв'язку із суттєвим похолоданням
Про це повідомили в ДТЕК.
"Найближчим часом ситуація з графіками у Києві може змінитись, оскільки насуваються морози, які призводять до аварій на мережах", - ідеться в повідомленні компанії в чат-боті "Київські електромережі".
Аналогічне повідомлення, яке стосується Дніпропетровської області, було опубліковано в ДТЕК "Дніпровські електромережі".
При цьому в ДТЕК не уточнюють, яким чином зміняться графіки. Користувачам радять стежити за новинами компанії на її офіційному Telegram-каналі.
- Уранці 6 лютого в Укренерго повідомили, що в Україні у зв'язку з початком робочого тижня та через похолодання зростають обсяги споживання електроенергії. Найскладнішою ситуація залишається в Одесі та області.
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