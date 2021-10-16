Дубль Гармаша допоміг "Динамо" розтрощити "Львів" в УПЛ
У 11-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" перемогло у гостях "Львів"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Львові кияни пропустили першим - на 35-й хвилині Фране Чіряк реалізував пенальті. Незважаючи на це, динамівці пішли на перерву, ведучи у рахунку. На 38-й хвилині Віталій Буяльський відновив рівновагу, а Віктор Циганков наприкінці тайму вивів команду Мірчі Луческу вперед.
На 58-й та 84-й хвилинах Денис Гармаш довів рахунок до розгромного.
Кияни перемогли "Львів" 4:1, набрали 29 очок та зберегли відрив у 3 бали від "Шахтаря", який напередодні розгромив "Зорю" - 6:1.
"Львів" має 6 пунктів та йде 13-м.
Чемпіонат України
11-й тур
16 жовтня
"Львів" - "Динамо" 1:4
Голи: Чіряк, 35 - Буяльський, 38, Циганков, 45+1, Гармаш, 58, 84
- Нагадаємо, 16 жовтня "Маріуполь" програв на своєму полі "Металісту 1925".
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