Дубль Гармаша допоміг "Динамо" розтрощити "Львів" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Львові кияни пропустили першим - на 35-й хвилині Фране Чіряк реалізував пенальті. Незважаючи на це, динамівці пішли на перерву, ведучи у рахунку. На 38-й хвилині Віталій Буяльський відновив рівновагу, а Віктор Циганков наприкінці тайму вивів команду Мірчі Луческу вперед.

На 58-й та 84-й хвилинах Денис Гармаш довів рахунок до розгромного.

Кияни перемогли "Львів" 4:1, набрали 29 очок та зберегли відрив у 3 бали від "Шахтаря", який напередодні розгромив "Зорю" - 6:1.

"Львів" має 6 пунктів та йде 13-м.

Чемпіонат України

11-й тур

16 жовтня

"Львів" - "Динамо" 1:4

Голи: Чіряк, 35 - Буяльський, 38, Циганков, 45+1, Гармаш, 58, 84