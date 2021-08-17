Дубль Левандовського приніс "Баварії" впевнену перемогу над "Борусією" у Суперкубку Німеччини
У матчі за Суперкубок Німеччини з футболу мюнхенська "Баварія" перемогла дортмундську "Борусію"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Баварії" з рахунком 3:1. Дубль записав на свій рахунок Роберт Левандовські, ще один гол за мюнхенців забив Томас Мюллер. У складі "Борусії" відзначився Марко Ройс.
У минулому сезоні дортмундська "Борусія" здобула Кубок Німеччини, а мюнхенська "Баварія" тріумфувала в Бундеслізі, де дортмундці посіли третє місце.
Суперкубок Німеччини
17 серпня
"Борусія" Дортмунд - "Баварія" 1:3
Голи: Ройс, 64 - Левандовські, 41, 74, Мюллер, 50
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