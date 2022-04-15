Дуда підписав закон про ембарго на імпорт вугілля з Росії в Польщу

Про це йдеться в заяві канцелярії президента, пише Gazeta Prawna.



Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон на протидію агресії проти України та захисту національної безпеки.



Закон передбачає, зокрема, введення ембарго на імпорт вугілля з Росії, а також можливість заморожування активів суб’єктів та осіб, які підтримують агресію Росії щодо України.



Закон дає змогу сформувати перелік осіб та юридичних осіб, до яких застосовуватимуться заходи у вигляді заморожування їх коштів та господарських ресурсів. Крім того, він забороняє ввезення до Польщі та транзит через Польщу вугілля та коксу з Російської Федерації чи Білорусі.



Закон набирає чинності з дня після його опублікування.

Нагадаємо, Польща до кінця року має намір відмовитися від російської нафти.