Дуда підписав закон про ембарго на імпорт вугілля з Росії в Польщу
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон щодо протидії підтримці російської агресії проти України та захисту національної безпеки, в який, зокрема, запроваджує ембарго на імпорт вугілля з Росії
Про це йдеться в заяві канцелярії президента, пише Gazeta Prawna.
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон на протидію агресії проти України та захисту національної безпеки.
Закон передбачає, зокрема, введення ембарго на імпорт вугілля з Росії, а також можливість заморожування активів суб’єктів та осіб, які підтримують агресію Росії щодо України.
Закон дає змогу сформувати перелік осіб та юридичних осіб, до яких застосовуватимуться заходи у вигляді заморожування їх коштів та господарських ресурсів. Крім того, він забороняє ввезення до Польщі та транзит через Польщу вугілля та коксу з Російської Федерації чи Білорусі.
Закон набирає чинності з дня після його опублікування.
- Нагадаємо, Польща до кінця року має намір відмовитися від російської нафти.
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