Дуда вважає, що Польща виконала всі вимоги, що стосуються незалежності суддів та верховенства права
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща вже виконала всі вимоги Брюсселя, що стосуються незалежності суддів та верховенства права
Про це повідомило видання PAP, яке опублікувало фрагмент інтерв’ю президента, повний текст якого має вийти у понеділок.
"Наскільки мені відомо, ми вже виконали усі вимоги для того, щоб отримати кошти… Не думаю, що подальше задоволення очікувань іншої сторони дасть якісь результати. Польська сторона і так продемонструвала дуже багато доброї волі", - сказав Анджей Дуда.
Окрім цього, він також розкритикував опозицію за "гру проти інтересів країни".
"Ми добре знаємо, що є така група з Польщі, що провадить політику, яка суперечить базовим інтересам держави, і потирає руки, коли Польщі шкодять у Брюсселі. Група лівого спрямування, представники якої переважно представлені у Єврокомісії, хоче будь-якою ціною домогтися зміни влади у Польщі", - заявив Дуда.
- 19 жовтня Польща отримала 147 млн євро від ЄС на допомогу українським біженцям.
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