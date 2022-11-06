Дуда вважає, що Польща виконала всі вимоги, що стосуються незалежності суддів та верховенства права

Про це повідомило видання PAP, яке опублікувало фрагмент інтерв’ю президента, повний текст якого має вийти у понеділок.

"Наскільки мені відомо, ми вже виконали усі вимоги для того, щоб отримати кошти… Не думаю, що подальше задоволення очікувань іншої сторони дасть якісь результати. Польська сторона і так продемонструвала дуже багато доброї волі", - сказав Анджей Дуда.

Окрім цього, він також розкритикував опозицію за "гру проти інтересів країни".

"Ми добре знаємо, що є така група з Польщі, що провадить політику, яка суперечить базовим інтересам держави, і потирає руки, коли Польщі шкодять у Брюсселі. Група лівого спрямування, представники якої переважно представлені у Єврокомісії, хоче будь-якою ціною домогтися зміни влади у Польщі", - заявив Дуда.

19 жовтня Польща отримала 147 млн євро від ЄС на допомогу українським біженцям.

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