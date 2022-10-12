Про це повідомляє CNN.

"Я думаю, що він раціональний гравець, який значно прорахувався. Якщо ви послухаєте промову, яку він виголосив після того, як приймалося це рішення, то він говорив про всю ідею - він потребував того, щоб бути лідером Росії, що об'єднує всіх російськомовних. Я думаю, що це ірраціонально", - сказав Байден.

Байден відзначив, що Путін прорахувався, коли думав, що його з розпростертими обіймами зустрічатимуть у Києві.

"Я думаю, що його цілі не були раціональними. Він думав, що його зустрінуть з розпростертими обіймами, що Київ - це дім матері-Росії, і це місце, де його зустрінуть. Але я думаю, що він абсолютно прорахувався", - сказав президент США Джо Байден.

10 жовтня Байден заявив, що США рішуче засуджують ракетні удари Росії по території України.

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