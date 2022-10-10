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Ці атаки тільки більше спонукають США допомагати Україні. Байден відреагував на ракетний обстріл

10 жовтня, 2022 понедiлок
20:36
війна з Росією Джо Байден ООН

США рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по території України

Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена.

"Внаслідок цих атак загинули та отримали поранення цивільні особи, а також знищені цілі без жодної військової необхідності. Вони ще раз демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу", - йдеться у заяві президента США.

Байден заявив, що ці атаки тільки ще більше зміцнюють відданість США допомагати народу України стільки, скільки потрібно.

"Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо змушувати Росію платити ціну за її агресію, притягувати Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та воєнні злочини та надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та своєї свободи", - йдеться у заяві.

Він закликав Росію негайно припинити неспровоковану агресію проти України та вивести свої війська.

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