На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 2 серпня.

Дунайські порти під російською загрозою

Після краху чорноморської зернової угоди малі порти на Дунаї стали єдиним виходом для мільйонів тонн українського зерна, пише The New York Times.

У виданні нагадують, коли Росія заблокувала українські порти на Чорному морі після свого повномасштабного вторгнення, зерно, яке могло б прогодувати мільйони людей по всьому світу, накопичувалося й стояло. Сире залізо, яке забезпечувало близько 30% американських сталеливарних заводів, перестало надходити. Приблизно половина світових поставок неону, який використовується в лазерах для виробництва мікросхем, була вилучена з ринку.

Попри дію чорноморської зернової угоди, Дунайські порти також почали набувати для України важливого значення, а після її припинення зараз – тим паче.

"Дунай – це наші морські ворота в Європу і світ", – цитує видання генерального директора київського економічного аналітичного центру GMK Станіслава Зінченка.

Річкові порти розташовані в нижній течії Дунаю, де він утворює частину кордону України з Румунією перед впадінням у Чорне море. До війни дунайські порти майже не використовувалися. Натомість, за даними галузевих аналітиків, в останні місяці на них припадає приблизно третина сільськогосподарського експорту, зокрема й зерна.

Росія чітко дала зрозуміти, підкреслюють у NYT, що будь-яке судно, яке входить до Чорного моря, наражається на ризик, створюючи фактичну блокаду і загрожуючи долі дунайських портів. Майже щодня російські ракети і безпілотники завдають ударів по українських портах, зокрема й по одному із них на Дунаї – він розташований лише в декількох сотнях футів від Румунії. Кремль попередив, що "всі судна, які прямують водами Чорного моря до українських портів", будуть "розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів".

На думку голови Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрія Клименка, Росія явно сподівається, що неявна загроза переслідування і насильства залякає міжнародні судноплавні компанії і моряків.

Українські офіційні особи посилюють свої заклики до міжнародного втручання, щоб покласти край тому, що вони називають морською тиранією Москви.

"Росія повинна припинити використовувати голод як зброю і погрожувати найбільш вразливим верствам населення світу продовольчою нестабільністю", – заявляє також і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

До повномасштабного вторгнення Росії дунайські порти були другорядними, але тепер українські порти на річці – Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ – є життєво важливим економічним зв'язком з Європою.

У травні минулого року експорт сільськогосподарської продукції з цих портів зріс до 800 000 тонн, тоді як до війни він був практично нульовим. Наступного місяця вони експортували 1,3 мільйона тонн. А вже у травні 2023 року експорт становив понад три мільйони тонн.

Таке зростання річкових портів називають справжнім дивом, проте яке далося Україні нелегко.

Фото: reuters

Плану навчань українських пілотів на F-16 досі немає

США все ще чекають від європейських чиновників остаточного плану підготовки українських пілотів на винищувачах F-16, який в Америці повинні будуть затвердити, перш ніж програма почнеться, повідомляє CNN.

Президент України і європейські чиновники публічно заявили, що навчання має розпочатися цього місяця, проте через два місяці після того, як Джо Байден оголосив про підтримку США навчання українських пілотів на F-16, залишається низка важливих деталей, які необхідно узгодити.

"США все ще мають схвалити передачу спеціального обладнання і матеріалів для F-16, зокрема льотних тренажерів і навчальних посібників. Але офіційні особи повідомили CNN, що адміністрація Байдена ще не отримала остаточного плану навчання від європейців, а це означає, що США поки що немає на чому ставити підпис", – підкреслюють у виданні.

Також досі незрозуміло, які країни нададуть літаки F-16 для участі в програмі навчання, а потім і самій Україні після завершення програми. Передача літаків Україні потребуватиме окремого дозволу США.

Разом із тим США все ще вирішують, чи відправляти американських пілотів для допомоги в навчанні українців, але жодних рішень не приймуть доти, доки не буде затверджений остаточний план тренувань.

Речник Міністерства оборони Данії надав CNN односторінкову концепцію навчання, в якій зазначено, що курс буде спрямований на підготовку пілотів і наземного екіпажу протягом шести місяців і проходитиме в різних місцях, зокрема на базі в Данії.

У концепції підготовки також зазначено, що коаліція погодилася підтримати навчання "мовними експертами, пілотами, наземним екіпажем, інструкторами, літаками або фінансуванням, якщо це необхідно". Очікується, що Україна надасть "кваліфікований персонал, здатний пройти необхідні мовні, медичні та безпекові тести".

Програма навчання підтримується коаліцією з 11 країн НАТО і вимагає офіційного схвалення США, оскільки F-16 є американською технологією.

Попередньо сам курс проводитиметься в Данії і Румунії за допомогою Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Швеції і Великої Британії. Але деталі, дати, місця проведення і тривалість навчальної програми, "все ще опрацьовуються", як зазначив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Українці вже приїжджали до США на військові навчання в минулому, зокрема, на зенітно-ракетних комплексах Patriot у Форт-Сілл в Оклахомі. Але американські офіційні особи підкреслили, що всі тренування на F-16 відбуватимуться в Європі. Кількість українських пілотів, які пройдуть навчання, також ще не визначена, але у службовій записці ВПС США рекомендовано, щоб група складалася з 10-12 учасників.

Українцям також доведеться подолати ще одну ключову перешкоду, перш ніж вони зможуть тренуватися на F-16: знання англійської мови. У доповідній записці ВПС України рівень володіння англійською мовою пілотів названо "проблемою, що викликає занепокоєння", і зазначено, що "для більшості пілотів початкового складу буде необхідна додаткова мовна підготовка".

Разом із тим американські офіційні особи підкреслили, що вони не будуть перешкоджати навчанню F1-6, а радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив минулого місяця в інтерв'ю CNN, що США нададуть необхідну підтримку програмі, "як тільки європейці будуть готові".

Фото: gettyimages