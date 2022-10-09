Душ, на обід суп і риба, а після роботи грають футбол і читають географію України. В яких умовах живуть полонені росіяни

Про це розповіли у репортажі ТСН.

Наймолодшому серед полонених - 19 років, найстаршому - 56. В установі утримуються військові зі всіх регіонів РФ. Росіяни були впевнені, що їх катуватимуть, моритимуть голодом і знущатимуться, але Україна ставиться до них згідно з міжнародними конвенціями.

"Після того, як черговий солдат "другої армії" світу переступає поріг цього табору, він проходить низку обов’язкових процедур. Серед них: здавання на зберігання особистих речей, форми, медогляд, отримання білизни та одягу. Після цього полонені відправляються на 14-денний карантин. Простіше кажучи, проходять адаптацію. Деяких навіть навчають правильно користуватися електрочайником і бойлером", - йдеться у репортажі.

Після проходження карантину полонених відправляють до житлових корпусів, де вони отримують ліжко, тумбочку для особистих речей та постільну білизну. В разі оголошення повітряної тривоги всі полонені, незалежно від часу доби, йдуть до укриття.

"Як і вимагає міжнародне законодавство, полонені в таборі мають право на сон протягом 8 годин. Будять їх о 6-й ранку, дають час на ранкові процедури. Після сніданку полонені працюють. Далі за розкладом - обід. Після завершення робочого часу в них - дозвілля. За бажанням та після узгодження вони можуть навіть грати в футбол на тюремному стадіоні. Після вечері також надається вільний час. О 22:00 полонені мають право піти спати. У вихідні до них приїжджає священник, але в таборі не пригадують, щоб хтось із росіян прохав його вислухати сповідь.", - пише журналіст.

Російські полонені у вільний час також просять книги, щоб почитати. Це можуть бути підручники зі шкільних дисциплін: англійська мова, географія України, фізика.

В раціон росіян входять борщ, риба, салат та м’ясо.

За вказівкою розвідки і військових, адреса "табору полонених" і кількість російських військових, які там перебувають, не розголошується.

"На думку пенітенціаріїв, які працюють з російськими полоненими, близько 60% останніх після обміну повернуться до лав загарбників. Або нинішня російська влада поверне їх примусово", - пишуть у підсумку репортажу.

8 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна гарантує збереження життя усім росіянам, які здадуться в полон.

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