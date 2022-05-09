Дуже важливо, що ленд-ліз буде підписаний сьогодні. Це сигнал Байдена, що Путін залишився сам проти всього світу, - політичний діяч Рашкін
Політичний та громадський діяч з США Юрій Рашкін вважає, що президент США Джо Байден обрав дату підписання законопроєкту про ленд-ліз для України саме 9 травня, оскільки хотів відправити сигнал до Кремля, що вони залишились одні проти всього світу
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні ми спостерігаємо за історично важливим днем. Союзники як були, так і залишились на одній стороні, навіть Німеччина приєдналась до них, а от Росія опинилась на тому місці, де колись була нацистська Німеччина. І дуже важливо, що ленд-ліз для України буде підписаний саме сьогодні. Президент США Джо Байден міг би підписати законопроєкт про ленд-ліз декілька днів тому. Однак, він обрав саме 9 травня, щоб відправити важливий меседж для Кремля, що вони залишились самі проти всього світу", - пояснив Рашкін.
Рашкін наголосив, що весь демократичний світ на чолі зі США зараз об’єднались заради допомоги Україні.
"Весь цивілізований світ об’єднався в неймовірному партнерстві, якого не знала історія. Такого ще не було, що найкращі у світі бійці використовують найкраще у світі озброєння. Зовсім скоро ми побачимо неймовірні результати такого об’єднання. Путін мріяв, що 9 травня він зможе похвалитись хоч якимись перемогами в Україні. Проте, єдине чого вони змогли досягти, так це 25 000 вбитих солдатів. Це просто тотальний провал його мрій щодо України", - додав Рашкін.
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