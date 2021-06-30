"Дуже вражений можливостями українського флоту": офіцер США про навчання Sea Breeze-2021
За два дні від початку навчань Sea Breeze-2021 офіцери Шостого флоту США діляться враженнями про можливості українських підрозділів на морі та узбережжі
Про це пише LIGA.net.
Комодор Шостого флоту ВМС США Кемерон Чен розповів що, спільно з українськими, канадськими, польськими та грузинськими дайверами пройде операція з розчищення затонулого судна, яке блокує морський причал в Одесі. Мова про "яхту радянської епохи", що затонула в 2016 році.
Згідно з повідомленнями ЗМІ, в січні 2016- го в гавані Одеського порту затонув катер Буревісник, на якому нібито любив кататися генсек КПРС Леонід Брежнєв. Роботи з очищення планується завершити до 1 серпня.
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Екіпажі літаків оперативної групи ВМС США, розташованої на авіабазі Сігонелла в Італії, будуть працювати по всьому чорноморському регіону. Також на навчаннях представлені військові передової ескадрильї есмінців ВМС США в Європі.
"Sea Breeze дозволяють союзникам і партнерам збиратися і діяти в Чорному морі, а також проводити скоординовані операції в міжнародних водах", - зазначив заступник командира з'єднання надводних кораблів Шостого флоту ВМС США в Європі Кайл Гант.
"Я був дуже вражений можливостями українського флоту і з нетерпінням чекаю продовження розвитку дуже міцних відносин на морі", - додав офіцер.
Він зауважив, що всі навчання Sea Breeze будуть проводитися в міжнародних водах.
"Ми демонструємо світу, що Чорне море є міжнародним морем: воно відкрито для торгового транспорту, судноплавства, для всіх націй", - наголосив Кайл Гант.
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