Про це інформує ВВС.

"Я буду дуже здивований, якщо Путін з'явиться там особисто. Він, все ж таки, вигнанець. Я не думаю, що він приїде", - сказав британський прем'єр.



Водночас Джонсон переконаний, що західні країни-учасниці G20 не повинні пропускати саміт лише через можливу присутність Путіна.



"Гадаю, якщо ви пропустите такий захід, ви втратите можливість пропагувати свою точку зору", - заявив Борис.



Як зазначається, деякі західні країни-члени G20 - США, Італія - вже висловилися проти участі в саміті президента Путіна.



Саміт G20 має пройти в Індонезії у листопаді 2022 року. Під час візиту до Києва президент Індонезії Джоко Відодо запросив Володимира Зеленського також відвідати захід, хоча Україна не входить до Великої двадцятки.



Президент Зеленський відповів, що його участь залежить від ситуації в Україні та від складу учасників саміту.



Крім того, запрошення на саміт G20 отримав і Путін. Його помічник з міжнародних питань Юрій Ушаков повідомив, що запрошення прийнято, але не підтвердив, чи президент РФ планує бути присутнім.

Нагадаємо, 28 червня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що влада Індонезії — господарки саміту — виключила особисту присутність президента Путіна на саміті лідерів Великої двадцятки (G20). На це у кремлі відповіли, що Італія цього не вирішує і що Путін "отримав запрошення на саміт"