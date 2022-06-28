Путіна не буде на саміті G20, - Маріо Драгі. У кремлі відповіли

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі на підсумковій пресконференції саміту G7 в Ельмау (Німеччина).

"Президент Індонезії його (візит Путіна, - ред.) виключає, він був категоричним, він не приїде. Дистанційна участь може статися, побачимо..." – сказав прем’єр-міністр.

Маріо Драгі заявив, що очікує "розширення НАТО на Швецію та Фінляндію". На його думку, країни "шукають захисту та переозброєння. Справи пішли не так, як хотілося б Путіну".

Тривалість війни свідчить про успіх української оборони та підтримку G7 та НАТО: "Дуже важко передбачити тривалість війни в Україні. Нам потрібна міцність для її підтримки".

"Санкції, — додав Драгі, — необхідні, щоб посадити Росію за стіл переговорів". "Миру не буде, якщо Україна не зможе захиститися... Масові вбивства мирного населення тривають, і є потреба захистити його. Велика сімка підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно".

Натомість у кремлі відреагували на заяви Маріо Драгі.

"Не Драгі вирішує, чи поїде Путін на G20", - заявив радник президента Росії Юрій Ушаков. За його словами, Володимир Путін "отримав запрошення на саміт G20".

28 червня G7 і ООН відреагували на ракетний удар по Кременчуку: напади на мирних жителів є військовим злочином, Путін буде притягнутий до відповідальності.

Путін прийняв запрошення на саміт G20, туди запросили також Зеленського

27 червня фон дер Ляєн закликала не бойкотувати саміт G20, якщо у ньому братиме участь Путін.

27 квітня президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті Великої двадцятки, який відбудеться у листопаді 2022 року в Індонезії.

6 квітня стало відомо, що Сполучені Штати бойкотуватимуть засідання країн Великої двадцятки, якщо на них будуть запрошені представники Росії.

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