Путін прийняв запрошення на саміт G20, туди запросили також Зеленського

Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає Інтерфакс.

Він розповів журналістам, що в Кремлі отримали запрошення від глави Індонезії і відповіли згодою. Наразі невідомо, чи прибуде Путін персонально чи увімкнеться по відеозв'язку.

Серед західних лідерів наразі немає консенсусу щодо того, чи бойкотувати G20 через участь Росії. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у понеділок, що він все ще вирішує, чи їхати на саміт, якщо там буде Путін.

Нагадаємо, 23 березня США висловили готовність провести консультації з партнерами про виключення Росії з G20. Однак виключення РФ блокує Китай.

1 квітня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росії не місце за столом G20.

6 квітня Сполучені Штати пообіцяли бойкотувати засідання країн G20, якщо на них будуть запрошені представники Росії.

27 квітня запрошення на саміт G20 отримав Володимир Зеленський

27 червня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів G20 не бойкотувати саміт організації, якщо у ньому вирішить взяти участь російський диктатор Володимир Путін. "G20 надто важлива, щоб ми дозволили Путіну зруйнувати цей орган", – зазначила вона.

Намагаючись досягти компромісу, президент Індонезії запросив на саміт і президента України Володимира Зеленського, незважаючи на те, що Україна не є країною G20.

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