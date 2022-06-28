G7 і ООН відреагували на ракетний удар по Кременчуку: напади на мирних жителів є військовим злочином, Путін буде притягнутий до відповідальності
Лідери країн G7 засудили ракетний обстріл по ТЦ у Кременчуці і сказали, що винні будуть притягнуті до відповідальності
Про це йдеться у заяві "Великої сімки".
Лідери G7 наголосили, що разом з Україною оплакують "невинних жертв жорстокого і мерзенного нападу".
"Невибіркові напади на нешкідливих мирних жителів є військовим злочином. Президент Росії Путін та інші винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в заяві.
Також "Велика сімка" підтвердила "непохитну підтримку України".
"Ми не заспокоїмося, поки Росія не закінчить свою жорстоку і безглузду війну з Україною", - зауважили представники G7.
У свою чергу, як повідомляє Укрінформ, представник генсека ООН Стефан Дюжаррік назвав "жахливим" ракетний обстріл з боку Росії.
"Будь-який напад на торговий центр, м'яко кажучи, жахливо. І це далеко від лінії фронту. Ніяка цивільна інфраструктура, що включає торгові центри і цивільних осіб, ніколи не повинна ставати мішенню", - заявив він.
Він висловив сподівання, що переговори між Росією і Україною продовжаться.
- 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Росіяни влучили у стадіон, а також ТЦ, в якому перебували цивільні. Станом на 20 годину, за повідомленням Полтавської ОВА, загинуло 10 людей. ТЦ був повністю знищений.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що в обстріляному Росією ТЦ у Кременчуці перебувала понад тисяча цивільних.
- Світові представники та лідери почали активно коментувати такий ракетний удар з боку РФ. Так, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це "звірством". Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав: "Ця жахлива атака ще раз показала глибину жорстокості та варварства, до яких опустився російський лідер".
- Станом на 01:02 28 червня голова ДСНС України Сергій Крук повідомив про 16 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 - госпіталізовані.
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