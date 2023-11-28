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Два проєкти компанії Ferrexpo відзначено на всеукраїнській премії HR Pro Awards 2023

28 листопада, 2023 вiвторок
11:23
Ferrexpo Ferrexpo отримав нагороду на HR Pro Awards 2023: ФОТО

23 листопада у Києві відбулася церемонія нагородження кращих проєктів в галузі управління персоналом HR Pro Awards 2023

Загалом на премію цьогоріч було подано понад 100 заявок. Компанія Ferrexpo подала на участь у конкурсі 9 проєктів, з них до фіналу потрапили 8. Найкращими на всеукраїнському рівні визнали два з них. 

У номінації "Рекрутинг" переміг проєкт  "Нове покоління Ferrexpo". Цей проєкт стартував у 2016 році зі створення на базі однієї зі шкіл Полтавщини профільного класу Ferrexpo з метою забезпечення компанії кваліфікованими робітничими та  інженерно-технічними працівниками. Він має стратегічне значення щодо поступового формування іміджу роботодавця, залучення кваліфікованих, молодих фахівців, планування зовнішнього кадрового резерву та просування STEM-освіти в області. Пізніше цей проєкт був доповнений стипендійною програмою, що має на меті продовження профорієнтаційної роботи з випускниками профільного класу під час їх навчання у закладах вищої освіти. 

У 2019 році компанія розпочала впровадження проєкту дуальної форми здобуття освіти, спрямованого на підвищення кваліфікації та подальше працевлаштування випускників за робітничими спеціальностями. Навіть під час війни цей проєкт продовжував долучати заклади вищої освіти за актуальними для Ferrexpo технічними напрямками у якості партнерів.

"Підтримка освіти й розвиток молодих, кваліфікованих фахівців і фахівчинь - були, є і будуть серед пріоритетів Ferrexpo. Співпраця зі школами, ліцеями, коледжами, університетами - усі наші освітні ініціативи створюють міцний фундамент для майбутнього розвитку України і сприяють розвитку українського суспільства в цілому", - повідомили в компанії. 

У номінації "Різноманіття та інклюзивність" кращим визнано проєкт "Програма жіночого лідерства Femunity". Ferrexpo вже понад три роки впроваджує принципи різноманіття та інклюзивності в бізнесі. 

Корпоративна платформа жіночого лідерства Femunity показала свою ефективність у підготовці до подальшого зростання жінок, готових змінюватись і змінювати світ навколо. Додатково до цього, компанія інвестувала у проведення двох всеукраїнських шкіл “Femunity Україна” та “Прогресія”, спільно із ООН Жінки

У 2022 Ferrexpo закріпила свої наміри у затвердженій політиці рівності та інклюзивності, що передбачає всеосяжну підтримку всіх категорій працівників. 

"Попри війну Ferrexpo продовжує впроваджувати  ініціативи, що посилюють жінок в Україні й поширюють принципи рівності й інклюзивності. Ми, навіть, масштабуємо їх на всеукраїнський рівень. Рівні умови працевлаштування, роботи, оплати праці підтверджують той факт, що працівників та працівниць компанії оцінюють виключно за рівнем професіоналізму та компетентності", - зазначили в Ferrexpo. 

HR Pro Awards є найпрестижнішою премією у сфері HR. Її організатор – Українська Асоціація HR-професіоналів HR Pro. Премія щороку відзначає найкращі командні та особисті досягнення спеціалістів HR-напряму. Її мета – сприяти підвищенню рівня професійних практик в Україні. Цьогоріч понад 40 експертів оцінювало компанії з 15 галузей у 12 номінаціях.

Економіка
Полтавщина
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