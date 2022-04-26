Два пункти пропуску на кордоні з Угорщиною змінили режим роботи

Про це повідомила Державна прикордонна служба у фейсбук.



"Доводимо до Вашого відома, що з 26 квітня 2022 року, на кордоні з Угорщиною змінюється режим функціонування пунктів пропуску "Дзвінкове" та "Косино", – йдеться у повідомленні.



Так, оформлення громадян та транспортних засобів у пункті "Косино - Барабаш" відбуватиметься з 8:00 до 20:00, а в "Дзвінкове - Лонья" з 8:00 до 19:00.



Нагадаємо, українці завезли з-за кордону за пільговими умовами без сплати мит більше 10 тис. авто.



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