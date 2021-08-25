Два роки незаконно рубали ліс: на Київщині затримали чиновників, що нашкодили державі на 13 млн грн
В Київській області прокуратура оголосила підозру 7 чиновникам, які протягом 2 років незаконно вирубували ліс
Про це повідомляє прес-центр Київської обласної прокуратури.
Зазначається, що державні діячі завдали шкоду державі на 13 млн грн.
"За даними слідства, з 2018 по 2020 рік лісничими здійснювались незаконні суцільні санітарні рубки без проведення оцінки впливу на довкілля та отримання відповідного висновку. Вони вносили неправдиві відомості у документацію для отримання лісорубних квитків та забезпечували безпідставне дроблення однорідних лісових ділянок площею не більше 1га, що давало їм можливість скористатися спрощеною процедурою, яка не вимагає отримання висновку", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, згодом представники лісогосподарського підприємства погоджували документацію з неправдивими даними у відповідному контролюючому органі, посадовці якого систематично проявляли службову недбалість та затверджували ці документи.
"Крім того, встановлено, що вказаними особами виготовлено акт санітарного і лісопатологічного обстеження лісових насаджень, у якому містились завідомо неправдиві відомості щодо санітарного стану лісів площею 1,1 га, на підставі якого в подальшому видано лісорубний квиток щодо лісу, який за своїм санітарним станом рубці не підлягав", - додали у пресслужбі.
Встановлено, що Київською обласною прокуратурою скеровано до суду позовну заяву про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м. Києві.
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