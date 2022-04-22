Два снаряди влучили у будинок: дядько співачки Могилевської загинув у Маріуполі

Про це вона повідомила у Instagram.



"У Маріуполі загинув мій дядько. Будинок мого дитинства, де я провела кожен рік свого дитинства. На своєму маленькому морі", - сказала Могилевська.



Вона розповіла, що в дім прилетіло два снаряди.



"Не залишилось нічого. Разом з ним помирає моє дитинство. Мій улюблений Маріуполь", - зазначила співачка.



"Коли мені було 19 років, загинув мій батько. У 2013 році, за день до мого дня народження, на небо пішла мама. Сім'я мого рідного дядька в Маріуполі залишалася моїм оберегом і місцем сили ... ви, нелюди, сьогодні знищили нанівець моє щасливе дитинство. Прошу вас, помоліться про загиблого мого дядька Сашу", - написала артистка під відеозверненням.



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