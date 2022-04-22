Два снаряди влучили у будинок: дядько співачки Могилевської загинув у Маріуполі
Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, що в Маріуполі загинув її рідний дядько
Про це вона повідомила у Instagram.
"У Маріуполі загинув мій дядько. Будинок мого дитинства, де я провела кожен рік свого дитинства. На своєму маленькому морі", - сказала Могилевська.
Вона розповіла, що в дім прилетіло два снаряди.
"Не залишилось нічого. Разом з ним помирає моє дитинство. Мій улюблений Маріуполь", - зазначила співачка.
"Коли мені було 19 років, загинув мій батько. У 2013 році, за день до мого дня народження, на небо пішла мама. Сім'я мого рідного дядька в Маріуполі залишалася моїм оберегом і місцем сили ... ви, нелюди, сьогодні знищили нанівець моє щасливе дитинство. Прошу вас, помоліться про загиблого мого дядька Сашу", - написала артистка під відеозверненням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе