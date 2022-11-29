Два українські оперні театри отримали нагороду на International Opera Awards

Про це передає Reuters.

"Ми приїхали з міст, де вулиці темні, але наші душі сповнені світла... Наша музика зараз всюди гуде генераторами, але це музика нашого виживання, нашого життя", - зауважила режисерка Оксана Тараненко в Одеській національній опері під час вручення нагороди.

Театри відновили покази вистав після того, як були змушені призупинити роботу після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Так, журі відзначило "мужність і стійкість" колективів театру, бо "вони продовжували виступати, попри небезпеки та руйнування, викликані війною".

Довідка: International Opera Awards заснував британський підприємець Гаррі Хайман у 2012 році. Премію нагороджують щорічно, аби підвищити авторитет опери як виду мистецтва, визнавати та винагороджувати успіхи в опері та збирати кошти для надання стипендій талантам-початківцям в опері з усього світу.

Нагадаємо, українська драма "Клондайк" Марини Ер Горбач здобула нагороди на кінофестивалях в Анкарі у Туреччині та грецьких Салоніках. Раніше стрічка отримала нагороду Берлінале.

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