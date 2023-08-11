Про це пише "Детектор медіа".

Зазначається, що актори покинули територію України ще минулого року, але велику увагу на них звернули тільки зараз. Це стало завдяки посту актора Олександра Жили.

У повідомленні наголошують, що Гліб Михайличенко на повідомлення не відповідає. Також цю ситуацію не коментує і його батько, актор та режисер Максим Михайличенко, і мачуха Олена Михайличенко.

Акторка Катерина Артеменко написала, що на початку повномасштабного вторгнення Михайличенко їздив виступати для ЗСУ.

"Що ж до Даміра Сухова, то там ситуація дещо зрозуміліша. Принаймні, можна знайти його інтерв’ю російським виданням, де актор розповідає про своє розчарування українською владою і переказує різні фейки про бої у Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

У цих інтерв'ю він казав, що першим прийшов ховатися в тамтешній театр, а згодом чув "багато розмов про те, що ЗСУ просто забавлялися і на спір перестрілювалися через будівлю Драмтеатру". "Аргументам і фактам" твердив, що, хоч сам і не бачив, але люди казали, що театр підірвали зсередини.

За висловами Сухова, він зміг повернутися до своєї родини у місто Бердянськ, зателефонувати в управління культури стосовно виплати зарплати і дізнатися, що його обов'язком є повернутися на територію України. Конкретно - до міста Запоріжжя, де йому обіцяли видати тисячу гривень і забезпечити притулок.

Проте він замість цього вирушив до російського Саранська, де мешкали його родичі. Там разом із зазначеним вище партнером Глібом Михайличенком вони створили кіношколу з метою навчання молоді мистецтву кіно. Місцеві ЗМІ вважають їх російськими акторами.

"На цей момент я працюю актором у Мордовському національному театрі. У минулому році переїхав у Саранськ. Разом із Глібом вирішили відкрити Start Media School. Хотілось би стати містком між Саранськом, Пітером і Москвою, щоб хлопці й дівчата з Мордовії мали можливість побачити інший світ і відкрити для себе двері російського кінематографа", - цитує Даміра видання "Столица С".