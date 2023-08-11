Два українські актори переїхали до російського Саранська і заснували там кіношколу
Українські актори Гліб Михайличенко та Дамір Сухов переїхали до Саранська, що в Росії, й заснували там кіношколу для того, щоб навчати росіян професійної майстерності
Про це пише "Детектор медіа".
Зазначається, що актори покинули територію України ще минулого року, але велику увагу на них звернули тільки зараз. Це стало завдяки посту актора Олександра Жили.
У повідомленні наголошують, що Гліб Михайличенко на повідомлення не відповідає. Також цю ситуацію не коментує і його батько, актор та режисер Максим Михайличенко, і мачуха Олена Михайличенко.
Акторка Катерина Артеменко написала, що на початку повномасштабного вторгнення Михайличенко їздив виступати для ЗСУ.
"Що ж до Даміра Сухова, то там ситуація дещо зрозуміліша. Принаймні, можна знайти його інтерв’ю російським виданням, де актор розповідає про своє розчарування українською владою і переказує різні фейки про бої у Маріуполі", - йдеться у повідомленні.
У цих інтерв'ю він казав, що першим прийшов ховатися в тамтешній театр, а згодом чув "багато розмов про те, що ЗСУ просто забавлялися і на спір перестрілювалися через будівлю Драмтеатру". "Аргументам і фактам" твердив, що, хоч сам і не бачив, але люди казали, що театр підірвали зсередини.
За висловами Сухова, він зміг повернутися до своєї родини у місто Бердянськ, зателефонувати в управління культури стосовно виплати зарплати і дізнатися, що його обов'язком є повернутися на територію України. Конкретно - до міста Запоріжжя, де йому обіцяли видати тисячу гривень і забезпечити притулок.
Проте він замість цього вирушив до російського Саранська, де мешкали його родичі. Там разом із зазначеним вище партнером Глібом Михайличенком вони створили кіношколу з метою навчання молоді мистецтву кіно. Місцеві ЗМІ вважають їх російськими акторами.
"На цей момент я працюю актором у Мордовському національному театрі. У минулому році переїхав у Саранськ. Разом із Глібом вирішили відкрити Start Media School. Хотілось би стати містком між Саранськом, Пітером і Москвою, щоб хлопці й дівчата з Мордовії мали можливість побачити інший світ і відкрити для себе двері російського кінематографа", - цитує Даміра видання "Столица С".
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