"Дві години - і Росія буде в Таллінні": в Естонії затримали чоловіка, який публічно висловлювався за російську окупацію країни
В Естонії поліція затримала російськомовного чоловіка, який у TikTok висловлював сподівання на російську окупацію балтійської країни
Про це повідомило видання Delfi.
50-річний чоловік опублікував у своєму TikTok-акаунті відео, в якому висловлювався проти демонтажу танка-пам'ятника у Нарві, також відео містило образи та заклики до вандалізму по всій Естонії.
"Яка ж буде наша реакція? Що робитимемо ми, російськомовні люди? Треба якось на це реагувати. Я закликаю знайти фашистські пам'ятники, які поставлені в Естонії, і займатися актом вандалізму… Сьогодні Україна, завтра Естонія", - заявляв чоловік.
За його розрахунками, російські війська могли б бути в Таллінні за дві години після перетину кордону.
За словами начальника слідчого відділу Іда-Хар'юського відділення поліції Інни Тоатер, правоохоронці затримали чоловіка за звинуваченням у розпалюванні ненависті у відеоролику, а також за підтримку та виправдання міжнародного злочину. Покарання йому буде визначено за підсумками розслідування.
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- З 18 серпня у Естонію не пускатимуть росіян з виданими Естонською Республікою візами, чия мета поїздки – туризм, бізнес, спорт чи культура.
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