Перелік країн склало видання "Медуза".

"Після того, як Росія почала війну з Україною, в інших країнах Європи (які були так чи інакше підконтрольні СРСР) з новою силою розгорілися дискусії про знесення радянських пам'яток. Ряд із них уже демонтували", - йдеться у його телеграм-каналі.

За підрахунками журналістів, найбільше монументів демонтувала Естонія – 8 штук. Литва – 6, Польща – 5, Латвія – 3, Фінляндія – 1.

24 березня у польському селі Хшовіце офіційно знесли пам'ятник радянській армії. 9 серпня у польському місті Мальборк було демонтовано пам'ятник Червоній армії, що його звели у 1945 році

9 червня влада Вільнюсу схвалила рішення про демонтаж шести фігур, які зображують радянських солдатів часів Другої світової. Тоді ж стало відомо, що після того, як Росія розпочала війну в Україні, було оглянуто та демонтовано радянські меморіали в різних місцях Литви.

У середині липня латвійський кабінет міністрів підтримав знесення 69 пам'ятників, пам'ятних знаків та меморіалів, присвячених радянському та нацистському режимам.

8 серпня у Гельсінкі демонтували пам'ятник "Мир у всьому світі", який подарувала влада СРСР у 1989

16 серпня відбулась декомунізація Нарви у Естонії. Було демонтовано радянський танк, а також ще 6 символів радянської епохи. Все відбулось дуже швидко, організовано і з дотримання заходів безпеки, адже проти цього виступали проросійські організації. Для цього навіть було призупинено прикордонний рух. В уряді Естонії загалом планують демонтувати усі схожі монументи, яких в країні близько 400.

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