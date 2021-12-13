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Дві петиції щодо скасування вакцинації від коронавірусу набрали необхідні 25 тис. голосів

13 грудня, 2021 понедiлок
23:06
Суспільство Володимир Зеленський

Електронні петиції про скасування "примусової" вакцинації українців від коронавірусу набрали необхідну кількість підписів

Про це йдеться на сайті президента.

Так, ініційована 27 вересня Юрієм Ахрамєйком петиція, зібрала 25444 голосів і вже перебуває на розгляді.

Автор просить Зеленського скасувати карантинні обмеження, оскільки вони "безглузді".

"Ми вимагаємо повністю скасувати карантин, безглуздий масковий режим, та вакцинацію, яка вже стала примусовою для деяких верств населення", - пише автор.

Водночас він пропонує залишити вакцинацію для охочих "і тільки на платній основі".

Ахрамєйко зазначив, що за 2021 рік Україна витратила з бюджету на "фейкову хворобу" 36 млрд грн, які "не Ваші гроші і не гроші уряду, а наші гроші чесних платників податків". Автор петиції закликав думати насамперед про повернення зовнішніх боргів і "зупинити цю вакханалію".

"P. S. Якщо ця петиція набере потрібні 25 тисяч і Ви її проігноруєте або з відповіддю в стилі, передам прем'єр-міністру і ніяких конкретних і радикальних змін не буде, ми всі, які тут підписалися будемо вважати, що у Вас немає своєї думки, не чуєте народ, справжньої демократії немає, а значить світом керує закулісна мафія, а не здоровий глузд", - пише автор.

У свою чергу, друга петиція, ініційована Дмитром Зінькевичем 23 вересня, набрала 25123 підписи і має статус "Очікує на розгляд".

Автор просить скасувати "примусову" вакцинацію проти коронавірусу через те, що вакцини є "простроченими".

"Прошу заборонити примусову вакцинацію населення. Не повинно бути такого, що люди вакцинуються простроченими вакцинами під страхом звільнення з роботи чи неотримання заробітної плати. Прошу президента та міністра охорони здоров'я надати людям право обирати хочуть вони вакцинуватись чи ні. Ми вас підтримали на виборах - підтримайте ж тепер і Ви нас", - наголошує Зінькевич.

  • Нагадаємо, у жовтні Зеленський відповідав на петицію про запровадження кримінальної відповідальності за примусову вакцинаці. Президент зазначив, що ухвалення законів є повноваженням парламенту та пояснив, що відповідно до Конституції, людина, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, але через особливо небезпечні інфекційні захворювання можуть здійснюватися обов’язкові медичні огляди і профілактичні щеплення.

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Володимир Зеленський
вакцина
петиція
новини України
Коронавірус
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