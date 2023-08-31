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Дві українські книжки вийшли у фінал літературної премії Angelus

31 серпня, 2023 четвер
18:51
Культура літературна премія "Angelus"

Центральноєвропейська літературна премія Angelus оголосила короткий список книг-фіналістів: до нього увійшли два романи українських письменників

Про це йдеться на сайті премії. 

У короткому списку премії опинилися текст Станіслава Асєєва "Світлий шлях. Історія одного концтабору" (пер. Марчін Гачковскі, видавництво Коледжу Східної Європи) та "Доця" Тамари Горіха Зерня (пер. Марчін Гачковський, видавництво Коледжу Східної Європи). 

Серед інших номінантів: 

  • Катаріна Куцбелова, "Ковпак", пер. Катажина Дудзіч-Грабінська, видавництво Ha!art (Словаччина);
  • Зіта Рудзька, "Хто має зуби, сміється", видавництво WAB Foksal (Польща);
  • Джудіт Шаланскі, "Список кількох втрат", пер. Каміль Ідзіковскі, видавництво Ha!art (Німеччина);
  • Пьотр Семіон, "Bella, ciao", видавництво Filtry (Польща);
  • Саша Станісич, "Звідки", пер. Малгожата Гралінська, видавництво «Книжковий клімат» (Боснія і Герцеговина / Німеччина).

Вказано, що твори, які увійшли до списку дуже різні, але вони чудово відображають центральноєвропейський дух премії.

"Є два твори, які наближають нас до найжорстокішого військового конфлікту, що відбувається зараз в Європі - війни в Україні. На Донбасі, під час драматичних подій весни і літа 2014 року, ми зустрінемо героїню книги Тамари Горіха Зерня "Доця". А Станіслав Асєєв - український письменник і журналіст з Донецька, визнаний росіянами шпигуном, терористом і екстремістом - розповідає історію, яку ми не хотіли чути. У Європі 21-го століття людей з іншими поглядами піддають жорстоким тортурам, ґвалтують, психологічно катують і перетворюють на рабів", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що переможця визначать онлайн-голосуванням, яке триватиме на сайті премії з 18 вересня до 13 жовтня.

Довідково. Angelus - це літературна премія, яку вручають щороку, починаючи із 2006-го, за найкращу прозову книжку, опубліковану польською мовою минулого року. Організатором і фундатором відзнаки є місто Вроцлав. Лавреатом може стати письменник, що походить із Центральної Європи (Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія).

Премію вручають за найкращі прозові твори авторам, які у своїх текстах звертаються до найважливіших, найактуальніших тем сучасного світу, дають поштовх до міркувань і глибокого пізнання інших культур.

  • До довгого списку премії Центральноєвропейської літературної премії Angelus-2023 увійшли 14 номінантів. Серед них, четверо українців (Станіслав Асєєв, Оксана Забужко, Тамара Горіха Зерня та Наталка Сняданко), четверо поляків, одна словачка, двоє німців, а також письменники з Албанії, Австрії, Боснії та Герцеговини.
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