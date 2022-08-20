Двоє бійців з Шостки загинули на передовій

Про це повідомили на офіційному сайті Шосткинської міської ради.

Мартинов В'ячеслав Миколайович народився 11 жовтня 1977 року у Шотці. Навчався у Шосткинському професійно-технічному училища № 13 та здобув професію "Токар". У 2014 році, з початком рашистської військової агресії В’ячеслав Миколайович став на захист України. В’ячеслав Мартинов відмічений нагородами, мав статус учасника бойових дій і ветерана війни.

"Мартинов В’ячеслав Миколайович до останньої хвилини життя залишався вірним сином України, який їй віддав найдорожче – власне життя. У глибокій скорботі дружина, сиротою залишився 7-річний син, для багатьох шосткинців ця трагедія стала особистою втратою", - йдеться у повідомленні.

Шитов Олег Валерійович народився 26 червня 1966 року в Шостці. Працював на заводі "Зірка" апаратником, а згодом був призваний до лав армії. Служив в Узбекистані, в десантних військах. Відзначений як передовий механік-водій. З початком російської повномасштабної агресії Олег Шитов став на захист України, приєднавшись до лав ЗСУ.

"Загибель Олега Валерійовича стала глибокою раною не тільки у серцях близьких, але і ще однією трагічною сторінкою в літописі Шосткинської громади. Доземний уклін нашим землякам за їх подвиг. Шосткинщина молиться Господу за упокій їхніх душ і за підтримку близьких… Вічна слава та вічна шана Героям!", - йдеться у повідомленні.

18 серпня повідомили про смерть Віктор Шахайда із Закарпаття. Він був у складі 128-ї бригади й загинув виконуючи бойове завдання.

19 серпня стало відомо про смерть жителя Вараша, що на Рівненщині, Сергій Лінник. Йому було 25 років.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb