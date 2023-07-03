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Двоє британських лордів відвідали вечірку посла РФ у Лондоні та назвали Крим "безумовно російським"

3 липня, 2023 понедiлок
11:03
Світ британія україна

Двоє британських лордів Річард Балф і Роберт Скідельські відвідали вечірку у Лондоні, яку організував посол РФ Андрій Келін з нагоди дня Росії й назвали Україну "безладною" державою

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що вечірка була організована 12 червня з нагоди дня Росії. Всього її відвідали 50 осіб, зокрема, співробітники посольства Росії, іноземні дипломати та кілька британців.

Російський посол, за даними агенції, виступив на вечірці із промовою щодо виправдання вторгнення війна РФ з Україною. Він заявив, що "для того, щоб нормально розвиватися, Росія повинна спочатку розібратися зі значними загрозами своїй безпеці". У своєму виступі, посол також заявив, що Британія здійснила "великий стратегічний прорахунок", обравши конфронтаційний підхід у відносинах з Москвою.

Лорд Балф підтвердив Guardian, що був присутній на заході, де, за його словами, мав коротку розмову з російським військовим аташе. За його словами війна в Україні завершиться "переговорами", а Україна віддасть частину своєї території Росії.

"Україна, чесно кажучи, безладна країна. Це було скоєно Черчіллем і Сталіним наприкінці Другої світової війни", - сказав він.

Він додав, що вважає, що "Крим, безумовно, є російським", і що Москва нібито має законні претензії на Донецьк і Луганськ.

Роберт Скідельські заявив, що виступає проти російського вторгнення в Україну, але прийшов на вечірку посла РФ, бо "хотів показати свою повагу і прихильність до російського народу в його національний день, особливо за цих обставин".

Довідка. 

Річард Балф - колишній депутат Європарламенту від Лейбористської партії, який перейшов до консерваторів у 2002 році, і мав історію виступів із симпатіями до Росії. Під час кризи, пов’язаної з отруєнням Скрипалів у 2018 році, Балф повторив заклики Росії перевірити використану нервово-паралітичну речовину.

Роберт Скідельські входив до складу ради директорів "РуссНефти" з 2016 по 2021 рік. Невдовзі після початку вторгнення РФ в Україну Скідельські написав листа, в якому засудив цей крок, але також поставив питання, "чому Захід не пообіцяв, що НАТО не буде розширюватися на схід і не включить до свого складу Україну".

  • У Новій Зеландії працівник телерадіокомпанії дописував проросійську пропаганду до новин про війну в Україні.
Росія
Крим
Війна з Росією
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