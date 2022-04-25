Двох очільників громад Запорізької області звільнили з полону, 8 українських мерів захоплені окупантами, - Кличко
Голів двох громад Запорізької області звільнили з полону. На волі опинились очільники Новоуспенівської та Кирилівської громад
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у telegram.
За його словами 8 українських мерів продовжують перебувати в полоні у росіян.
25 квітня вдалось звільнити:
- Івана Сеника, голову Новоуспенівської сільської ради. Він був захоплений російськими військовими 13 квітня. Віталій Кличко сказав, що його затримали за "патріотичну позицію та роботу в інтересах громади, навіть в умовах окупації".
- Івана Малєєва, голову Кирилівської селищної ради. Його викрали російські військові зі свого робочого місця 17 квітня після того, як відхилив ультиматум окупантів щодо співпраці.
Нагадаємо, 22 квітня на Херсонщині визволили із російського полону очільника Нововоронцовської територіальної громади Володимира Марчука.
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