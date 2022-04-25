Двох очільників громад Запорізької області звільнили з полону, 8 українських мерів захоплені окупантами, - Кличко

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у telegram.



За його словами 8 українських мерів продовжують перебувати в полоні у росіян.

25 квітня вдалось звільнити:

Івана Сеника, голову Новоуспенівської сільської ради. Він був захоплений російськими військовими 13 квітня. Віталій Кличко сказав, що його затримали за "патріотичну позицію та роботу в інтересах громади, навіть в умовах окупації".

Івана Малєєва, голову Кирилівської селищної ради. Його викрали російські військові зі свого робочого місця 17 квітня після того, як відхилив ультиматум окупантів щодо співпраці.