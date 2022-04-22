Очільника Нововоронцовської ОТГ на Херсонщині визволили із російського полону
На Херсонщині визволили із російського полону очільника Нововоронцовської територіальної громади Володимира Марчука
Про це повідомляє очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За попередніми даними, голова територіальної громади добу просидів у полоні російських окупантів.
Як інформує Вілкул, 21 квітня росіяни вкрали Володимира Марчука як старшого колони у гуманітарному коридорі. Подія відбулася під час евакуації мирного населення із тимчасово окупованих територій Херсонської області.
Наразі врятований очільник ТГ перебуває у безпеці.
"Трохи пом'ятий, але головне - живий", - коментує Вілкул.
- Нагадаємо, що 21 квітня на Херсонщині росіяни викрали під час переговорів голову Нововоронцовської громади
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