Очільника Нововоронцовської ОТГ на Херсонщині визволили із російського полону

Про це повідомляє очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За попередніми даними, голова територіальної громади добу просидів у полоні російських окупантів.

Як інформує Вілкул, 21 квітня росіяни вкрали Володимира Марчука як старшого колони у гуманітарному коридорі. Подія відбулася під час евакуації мирного населення із тимчасово окупованих територій Херсонської області.



Наразі врятований очільник ТГ перебуває у безпеці.



"Трохи пом'ятий, але головне - живий", - коментує Вілкул.

