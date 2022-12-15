Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Двох українців у Білорусі засудили за "агентурну діяльність"

Двох українців у Білорусі засудили за "агентурну діяльність"

15 грудня, 2022 четвер
19:58
Світ на фото: ув'язнені українці

У Білорусі 24 листопада Брестський обласний суд виніс вирок двом українцям у справі за "агентурну діяльність" на користь України

Про це інформує білоруський правозахисний центр "Вясна".

Повідомляють, що Михайло Столярчук і Дмитро Гудик, за версією обвинувачення, "збирали дані про військові техніку та об'єкти в Білорусі за завданням СБУ". Столярчуку суд призначив шість років колонії, Гудику - п'ять.

У правозахисному центрі зазначають, що вирок винесли ще 24 листопада, до цього було декілька закритих засідань. Утім відомо про рішення суду стало відомо з пропагандистського фільму АНТ "Контррозвідка. Операції білоруського КДБ проти спецслужб Заходу й України". Звідти ж дізналися про суть обвинувачення.

Так, за сюжетом, двох чоловіків затримали на пропускному пункті "Мокрани" в Брестській області. Вони їхали автобусом Львів - Брест. Дату затримання не називають, проте в правозахисному центрі припускають, що це сталося на початку 2022 року. Згідно з версією обвинувачення, Столярчук і Гудик займалися "агентурною діяльністю" з 2018 року. З ними затримали також Ігоря Дірко. Його не судили, а вислали з Білорусі.

  • 28 листопада СБУ викрила в Одесі ворожого агента, який збирав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ і передавав розвіддані через російських "журналістів".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Білорусь
Читайте також:
путін путлер
14 грудня, 2022 середа
До весни-літа будуть паузи в гарячій фазі війни, але жорсткий конфлікт з РФ може тривати роками, - дипломат Чалий
Вовчий суд
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
14 грудня, 2022 середа
Вовчий суд. Як ОАСК грав під дудку Кремля
Дмитро Пєсков
14 грудня, 2022 середа
У Путіна заявили, що захоплення Одеси та Чернігова не на часі: в ЦПД пояснили, чому Кремль змінив риторику
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 40.18
  • EUR
    Купівля 41.1
    Продаж 42.17
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
15 грудня
20:13
Огляд
Перемога України
Переможні новини 295-го дня війни: гучна "бавовна" у Кадіївці, просування ЗСУ на Донеччині та визнання Голодомору геноцидом 
20:04
OPINION
Ігор Гулик
"Аргентина, 1985". Короткий конспект для Росії
19:59
Євросоюз
Боснія і Герцеговина отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС
19:53
Малоймовірно, що до зернової угоди в найближчій перспективі приєднаються нові порти України, - ООН
19:45
ватикан
Ватикан розпочав збір коштів для закупівлі термобілизни для українців
19:30
відключення електроенергії
На Київщині 50% споживачів залишаються без електропостачання
19:29
Ексклюзив
ЗСУ ведуть бої
Ближче до весни Донецьк буде крайнім містом, яке ми деокупуємо, а кордони п'яти областей РФ будуть лінією фронту, - військовий експерт Світан
19:19
мобілізація рф солдати орки
Через великі втрати росіяни перевозять 200-х і поранених у Крим і мобілізують офіцерів у відставці, - Генштаб
19:13
Ексклюзив
ЗСУ
Україна має план щодо знищення ворога, - військовий експерт Кузан
19:00
санкції проти РФ
Російський мільярдер Потанін з сім'єю, віцепрем'єр РФ Білоусов, Росбанк і ВТБ: США ввели нові санкції за фінансування війни в Україні
18:55
ЗСУ
З 1 січня підготовку в Британії розпочнуть іще понад 19 тис. українських військових
18:40
Валерій Залужний
Залужний в інтерв'ю The Economist: Росіян і будь-яких інших ворогів треба вбивати, просто вбивати
18:37
камера фіксації
На електростанціях встановлять камери й датчики, які розпізнаватимуть дрони та ракети, - Нєбитов
18:34
ракета "IRIS-T"
Боєприпаси, броньовані й медичні машини та тягачі: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
18:27
відключення електроенергії
До деокупованих Лимана та Святогірська на Донеччині повернули електропостачання
18:07
OPINION
Борислав Береза
А що у нас з програмою реінтеграції Донбасу?
18:03
Ericsson
Компанія Ericsson відмовляється від локальної служби підтримки клієнтів у Росії
17:51
на фото: телекомунікації
Одеський провайдер надавав доступ до пропагандистських ресурсів РФ усупереч забороні РНБО
17:47
Олексій Резніков
Росія може почати нову хвилю наступу на Україну в лютому, - Резніков
17:42
росія мобілізація орки окупанти
Росія поповнює втрати, мобілізуючи трудових мігрантів з Узбекистану й Таджикистану, - Генштаб ЗСУ
17:39
Apple став найвпливовішим брендом у світі, посунувши Google, - дослідження World Brand Lab
17:30
PR
Морозостійкий DIESEL Арктика на АЗК UPG
Арктичний дизель від АЗК UPG – безпечна дорога попри лютий мороз
17:28
Польща
У штаб-квартирі польської поліції вибухнув подарунок, який привезли з України, комендант поранений
17:24
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Китай перетворюватиме Росію на свою колонію, - аналітик фонду Демініціативи Бурковський
17:10
80 десантно-штурмова бригада
Рада дозволила перевіряти військових на алкоголь та наркотики будь-де та будь-коли: президента просять ветувати закон
17:07
"Передавав" окупантам заводи харчової та хімічної промисловості. Ексголову Пологівської райради Калашника викрили на колаборантстві
17:03
Ненсі Пелосі
Нападника на чоловіка Пелосі звинувачують у плануванні низки замахів, зокрема на сина Байдена
16:51
обстріл
Окупанти під вечір знову накрили вогнем Нікопольщину, є загиблий і поранені
16:49
ОАСК
Ліквідація ОАСК не означає, що його суддів звільнять, вони надалі отримують платню і можуть працювати по фаху, - Роман Маселко
16:47
У Києві розпочали продаж ялинок. Локації
16:32
НБУ
Унаслідок війни й економічної кризи українські банки втратять щонайменше 20% кредитних доходів, - НБУ
16:21
Євроcoюз ЄС
ЄС виділив 50 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України
16:15
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:12
Михайло Жернаков
Ліквідація Окружного адмінсуду Києва дасть змогу звільнитися від значної частини суддівської мафії, - юрист Жернаков
16:03
Оновлено
обстріл Херсонщина
Окупанти вдарили по Херсону, двоє людей загинуло, трьох травмовано, місто знеструмлене
16:02
OPINION
Андрій Павлишин – історик, перекладач, член Українського ПЕНу, викладач Українського католицького університету
Навіщо московити "качу" вкрали?
16:01
Перемога України
У перемозі над Росією впевнені 97% українців, - опитування
15:57
Ексклюзив
Мелітополь, Запорізька область, удар ЗСУ по окупантах, окупанти, вибух
Вже почалася операція зі звільнення Мелітополя, - військовий експерт Світан
15:49
Валерій Залужний
Залужний сказав, скільки танків та іншого озброєння потрібно ЗСУ, аби вийти на межі 23 лютого
15:44
Спецпідрозділ “Kraken” передав Гончаренко центру свої трофеї для аукціону-збору на антидронову рушницю
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV