Двох українців у Білорусі засудили за "агентурну діяльність"

Про це інформує білоруський правозахисний центр "Вясна".

Повідомляють, що Михайло Столярчук і Дмитро Гудик, за версією обвинувачення, "збирали дані про військові техніку та об'єкти в Білорусі за завданням СБУ". Столярчуку суд призначив шість років колонії, Гудику - п'ять.

У правозахисному центрі зазначають, що вирок винесли ще 24 листопада, до цього було декілька закритих засідань. Утім відомо про рішення суду стало відомо з пропагандистського фільму АНТ "Контррозвідка. Операції білоруського КДБ проти спецслужб Заходу й України". Звідти ж дізналися про суть обвинувачення.

Так, за сюжетом, двох чоловіків затримали на пропускному пункті "Мокрани" в Брестській області. Вони їхали автобусом Львів - Брест. Дату затримання не називають, проте в правозахисному центрі припускають, що це сталося на початку 2022 року. Згідно з версією обвинувачення, Столярчук і Гудик займалися "агентурною діяльністю" з 2018 року. З ними затримали також Ігоря Дірко. Його не судили, а вислали з Білорусі.

28 листопада СБУ викрила в Одесі ворожого агента, який збирав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ і передавав розвіддані через російських "журналістів".