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В Одесі затримали шпигуна, який інформував росіян про дислокацію ЗСУ

28 листопада, 2022 понедiлок
12:16
війна з Росією на фото: співробітник СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили в Одесі ворожого агента. Він збирав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ і передавав розвіддані через російських "журналістів"

Про це повідомили на сторінці Служби безпеки України.

У першу чергу шпигун намагався виявити локації центрів управління та системи ППО українських військ. Отримані відомості ворог планував застосувати для підготовки прицільних ракетних ударів по українських військових об’єктах.

"Отримані відомості передавав через "зв'язкового". Ним виявився завербований ФСБ представник прокремлівського інформагентства "Бел.ru", яке знаходиться у Білгородській області Росії. Для комунікації і передачі закритих відомостей використовували заздалегідь відпрацьований анонімний телеграм-канал", – йдеться в повідомленні.

Російського агента затримали під час спецоперації в Одесі при спробі передачі інформації. Посібником окупантів виявився місцевий житель, якого ворожа спецслужба залучила до співробітництва вже після повномасштабного вторгнення через заборонені соцмережі.

"Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили мобільні телефони, з яких він контактував з російською спецслужбою. Також у його помешканні виявили заборонену в Україні комуністичну символіку і пропагандистські матеріали на підтримку комуністичної партії РФ", – повідомили в СБУ.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

  • Нагадаємо, 26 листопада в Одесі затримали агента ФСБ, що знімав позиції ЗСУ на відеореєстратор.
  • 25 листопада у Києві викрили ворожого агента з окупованого Криму, який збирав розвіддані та готував диверсії. 

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