В Одесі затримали агента ФСБ, що знімав позиції ЗСУ на відеореєстратор

Про це повідомляє пресцентр відомства.

СБУ інформує, що чоловік шукав дані про кількість особового складу й військової техніки, обороноздатність та бойову готовність військових об'єктів.

"Затриманий виїжджав до різних районів Одеси та передмістя і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував прихований у салоні власного авто відеореєстратор. Зібрану інформацію зберігав на картці пам'яті, яку планував передати ворогу", - розповідають правоохоронці.

Слідство виявило: агентом був місцевий мешканець, "активний прибічник "російського миру". Також він прагнув отримати місце в окупаційній адміністрації в разі загарбання Одещини військами РФ.

Поплічника російських спецслужб викрили під час його спроби передати розвіддані ворогові. Коли СБУ проводила обшуки, було виявлено відеореєстратор та пристрої з інформацією, що доводить протиправну діяльність чоловіка.

"Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - передає Служба безпеки України.

Нагадаємо, 25 листопада повідомлялося про затримку Службою безпеки України російського агента в Києві, він прибув з тимчасово окупованого Криму для організації диверсій.

Тоді ж СБУ звітувала про обшуки у храмах УПЦ (МП) на Буковині, там знайшли методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.

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