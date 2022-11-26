В Одесі затримали агента ФСБ, що знімав позиції ЗСУ на відеореєстратор
Служба безпеки України затримала агента ФСБ РФ в Одесі. Чоловік збирав розвіддані про особовий склад та військову техніку ЗСУ
Про це повідомляє пресцентр відомства.
СБУ інформує, що чоловік шукав дані про кількість особового складу й військової техніки, обороноздатність та бойову готовність військових об'єктів.
"Затриманий виїжджав до різних районів Одеси та передмістя і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував прихований у салоні власного авто відеореєстратор. Зібрану інформацію зберігав на картці пам'яті, яку планував передати ворогу", - розповідають правоохоронці.
Слідство виявило: агентом був місцевий мешканець, "активний прибічник "російського миру". Також він прагнув отримати місце в окупаційній адміністрації в разі загарбання Одещини військами РФ.
Поплічника російських спецслужб викрили під час його спроби передати розвіддані ворогові. Коли СБУ проводила обшуки, було виявлено відеореєстратор та пристрої з інформацією, що доводить протиправну діяльність чоловіка.
"Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - передає Служба безпеки України.
- Нагадаємо, 25 листопада повідомлялося про затримку Службою безпеки України російського агента в Києві, він прибув з тимчасово окупованого Криму для організації диверсій.
- Тоді ж СБУ звітувала про обшуки у храмах УПЦ (МП) на Буковині, там знайшли методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.
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