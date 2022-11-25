Збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони й готував диверсії: у Києві затримали ворожого агента з окупованого Криму
Служба безпеки України затримала російського агента в Києві, він прибув з тимчасово окупованого Криму для організації диверсій
Про це мовиться на сайті Служби безпеки України.
СБУ затримала агента ФСБ Росії, що прибув до столиці з тимчасово окупованого Криму за місяць до початку повномасштабного вторгнення.
"Під виглядом відвідування родичів він певний час перебував у "сплячому режимі", а коли отримав вказівку діяти – його затримала СБУ", – йдеться в тексті пресслужби.
Зловмисник виконував вказівки російської служби безпеки, зокрема збирав розвіддані про перебування та переміщення ЗСУ в Київській області.
"Отриману інформацію він мав передавати агресору для планування і підготовки активних диверсій проти українських військових підрозділів і правоохоронних органів", – повідомляє СБУ.
Слідство виявило, що чоловік був робітником розформованої міліції, а після звільнення у 2014 році залишився в Севастополі. Так, він став поплічником окупаційної влади, пізніше отримавши призначення до місцевого "управління міліції РФ".
"Таким чином він потрапив у поле зору ФСБ, яке вирішило завербувати його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України", – наголошує українська служба безпеки.
Слідчі встановили, що агент "пройшов оперативно-бойову підготовку на базі навчальних центрів російської спецслужби", а після чекав на поїздку до підконтрольної Україні території.
Пресслужба інформує: чоловік використовував свої знайомства серед експравоохоронців і представників кримінальних кіл для створення мережі інформаторів окупанта. Однак СБУ викрила та затримала агента.
На місці у Києві, де тимчасово знаходився зрадник, правоохоронці виявили:
- внутрішній паспорт громадянина РФ та російський паспорт для виїзду за кордон;
- мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ФСБ через анонімний телеграм-канал;
- матеріали, які підтверджують проходження "спецкурсу" на території тимчасово окупованого Криму.
Чоловікові повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ), суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Нагадаємо, 24 листопада СБУ повідомила про запобігання вивезенню з України колекційних авто та скіфського золота, які належать президенту "Мотор Січі" Богуслаєву.
- Тоді ж пресслужба інформувала, що служба прийшла з обшуками у компанію VS Energy, яка має акції 5 українських обленерго.Серед власників VS Energy є ексвіцеспікер ради Росії, власник футбольного клубу ЦСКА; колишній віцеспікер держдуми РФ та представник криміналітету агресора.
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